Giulio Raselli e Giulia D’Urso tornano a Uomini e Donne: gelo con Giovanna Abate

Momenti di grande imbarazzo a Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono tornati negli studi di Canale 5 per raccontare l’evoluzione del loro amore davanti a Giovanna Abate, ex corteggiatrice del tronista rifiutata proprio dopo l’ultima puntata.

Il confronto finale tra Giovanna e Giulio non è stato affatto pacifico: lei gli ha rimproverato il fatto di averla usata e lui non è riuscito ad affrontare con tatto la situazione, aggredendola ed accusandola di non riuscire ad comportarsi in maniera adeguata nemmeno in un momento particolare. I rapporti tra i due, quindi, si sono interrotti in maniera molto brusca e l’astio della Abate nei confronti di Raselli si è percepito anche durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, 9 marzo.

Maria De Filippi ha annunciato l’ingresso di Raselli e della D’Urso che, mano nella mano, sono stati accolti con un po’ di freddezza da parte del pubblico in studio. Dopo aver salutato la padrona di casa, i due hanno iniziato a baciare anche gli opinionisti e i tronisti in carica, mentre Giovanna Abate iniziava a manifestare la sua insofferenza nei confronti degli ospiti della giornata.

A denti stretti e stampandosi in faccia un sorriso palesemente finto, si è vista costretta a ricambiare i saluti di Giulia e Giulio. “ Ciao cari! – ha esordito ironica la tronista in carica, scatenando la risata fragorosa di Gianni Sperti - . I saluti più falsi della storia di Uomini e Donne ”.

Cercando di sciogliere il gelo venutosi a creare in studio, quindi, Maria De Filippi ha chiesto a Raselli e alla D’Urso come procedesse il loro amore e la coppia ha iniziato a raccontare che a breve avrebbe iniziato la convivenza. Terminato il programma, infatti, Giulio ha conosciuto la famiglia della fidanzata e lei si è trasferita nel paese di lui, dove hanno affittato una casa per iniziare a vivere insieme.