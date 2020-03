Il governo chiede agli over 75 di stare a casa ma Costanzo non ci sta: "Me ne frego"

Il coronavirus è entrato nella quotidianità di ogni italiano e inevitabilmente anche in quella dei personaggi noti. Nel rispetto delle ordinane, gli studi milanesi delle emittenti televisive sono banditi al pubblico già da dieci giorni e presto anche quelli romani subiranno la stessa sorte. Il Ministero della salute e gli esponenti più autorevoli della sanità italiana e internazionale da ormai diversi giorni consigliano agli anziani over 75 di non uscire di casa ma c'è che pensa di non rispettare le direttive e tra loro c'è Maurizio Costanzo.

Il giornalista, autore e conduttore televisivo pare essere intenzionato a non seguire i consigli degli esperti e, seppure prendendo le precauzioni del caso, non resterà a casa. Lo scorso agosto, l'uomo ha spento 81 candeline ma la sua vitalità e la sua voglia di fare gli impediscono di trascorrere le giornate sul divano di casa davanti alla televisione, lui che la televisione è abituato a farla da oltre 50 anni. Nelle scorse ore è intervenuto a Un giorno da pecora, il programma radiofonico condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e ha espresso tutto il suo scetticismo per le misure di restrizione adottate dal Governo.

" Me ne frego, io esco comunque anche se ho superato quell'età, faccio la mia vita di sempre ", ha commentato il conduttore, che rifugge l'idea di doversi chiudere in casa. Maurizio Costanzo è da sempre un uomo molto attivo. Non è abituato a una vita sedentaria e un improvviso divieto di svolgere la sua quotidianità potrebbe avere ripercussioni importanti sul suo stato di salute fisico e mentale. Ovviamente, con il buon senso che da sempre lo contraddistingue, Maurizio Costanzo non rinuncia a prendere le precauzioni del caso: " Ognuno faccia come crede, io sto attento: a chi frequento, non vado in posti affollati, utilizzo litri di Amuchina ma non posso stare a casa a guardare la tv. "

La posizione di Maurizio Costanzo è ampiamente comprensibile, perché è difficile cambiare radicalmente le abitudini e il quotidiano, soprattutto quando viene imposto. Sono altrettanto importanti le indicazioni del nuovo decreto emanato nelle ultime ore, con il quale si consiglia ai soggetti più deboli di evitare i contatti per ridurre il rischio di contagio. Allo stesso modo, a tutti viene suggerito di non dare la mano e di mantenere almeno un metro di distanza dal prossimo. Sono misure di contenimento provvisorie, che hanno lo scopo di ridurre la diffusione del coronavirus e dell'epidemia. La speranza è che a breve si possa tornare a vivere a pieno, come eravamo abituati fino a solo pochi giorni fa.