Il "grande affronto" del principe Harry a re Carlo III

La morte della regina Elisabetta sarebbe all’origine di un inasprimento nei rapporti tra Harry e la royal family. Un ulteriore deterioramento nei già fragili equilibri tra Windsor e Sussex dai contorni non proprio chiarissimi. Infatti ci sarebbero due versioni che raccontano cosa sarebbe accaduto lo scorso 8 settembre, mentre la sovrana viveva le sue ultime ore di vita.

Un litigio per Meghan?

Stando alla prima versione della storia, riportata dal Sun, l’8 settembre 2022 i duchi sarebbero arrivati a Londra per partecipare ad alcuni impegni riguardanti i progetto umanitari che stanno loro a cuore. Come un fulmine a ciel sereno arrivò la notizia delle precarie condizioni di Sua Maestà. I duchi di Sussex sarebbero stati pronti a partire per la Scozia, ma Carlo li avrebbe frenati, sostenendo che la presenza dell’ex attrice fosse “inadeguata” al momento così delicato. Harry avrebbe cercato di difendere la moglie e ne sarebbe scaturita una lite furibonda con il nuovo re. Questo dissidio avrebbe fatto perdere al duca minuti preziosi e, di conseguenza, il volo privato che avrebbe dovuto portarlo a Balmoral con William, il principe Andrea, il principe Edoardo e la consorte Sophie di Wessex. Risultato: Harry avrebbe preso un altro aereo, ma sarebbe arrivato troppo tardi. Elisabetta II era già morta e la Bbc aveva già annunciato la triste notizia al mondo intero.

Quella stessa sera re Carlo III, la Regina consorte Camilla e William avrebbero cenato insieme a Birkhall, la residenza del sovrano a Balmoral. Sarebbe stato invitato anche il principe Harry il quale, “furioso” per il trattamento riservato a Meghan, avrebbe declinato l’invito, rimanendo con Edoardo e Andrea. Il giorno successivo sarebbe tornato a Londra con un volo di linea. Per Carlo III il rifiuto sarebbe stato un “grande affronto” proprio nel momento in cui la royal family doveva fare fronte comune in memoria della regina Elisabetta. Il nuovo principe di Galles avrebbe tentato di mediare, ma con scarsi risultati. La famosa passeggiata davanti a Windsor di William, Kate, Harry e Meghan andrebbe interpretata come un gesto di pace o, almeno di tregua.

I tabloid ritengono anche che Meghan Markle avrebbe scritto una lettera al suocero, chiedendo un incontro chiarificatore, ma l’ipotesi non sarebbe così attendibile, visto che Harry non avrebbe bisogno di chiedere udienza al padre. Un insider l’avrebbe addirittura smentita. Sui rapporti tra i Windsor e i Sussex, poi, pesa anche la prossima pubblicazione dell’autobiografia di Harry. In un primo momento la possibile data di uscita sarebbe stata inquadrata nel periodo prenatalizio, forse a novembre. Ora sembra che tutto sia stato rimandato all’inizio del 2023, data la scomparsa di Sua Maestà.

Quel che non sarebbe stato detto a Harry

C’è anche una seconda versione della storia, riportata da Page Six, secondo cui nessuno della royal family, nemmeno Carlo, avrebbe avvertito Harry della morte della Regina. Il duca di Sussex lo avrebbe scoperto leggendo delle notizie online. Il sovrano avrebbe chiamato il figlio la mattina dell’8 settembre 2022, per comunicargli il grave stato di salute in cui versava la Regina. Poi più nulla. Forse in quell’occasione i due potrebbero aver litigato a causa di Meghan, ma non c’è niente di confermato. Page Six scrive che Harry sarebbe stato “escluso” dal volo che portava la famiglia in Scozia, ma le circostanze non sono chiare, dunque niente può essere dato per certo.

L’annuncio della morte di Elisabetta è stato dato dalla Bbc alle 18.30, pochi minuti prima che Harry atterrasse all’aeroporto di Aberdeen. Il principe sarebbe arrivato a Balmoral poco prima delle 8.00. Questa è l’unica circostanza su cui i giornali sembrano concordare. Chissà se il duca di Sussex racconterà nel suo memoir quel giorno di inizio settembre secondo la sua prospettiva e se i Windsor sceglieranno di ribattere. Harry e Meghan sono tornati a Montecito il giorno successivo al funerale e questo non lascia presagire nulla di buono.