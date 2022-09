"Era ferita a causa di Harry". La rivelazione sulla regina Elisabetta

La "Megxit" ha provocato gravi sconvolgimenti nella royal family che si trascinano da più di due anni, ciclicamente alimentati da interviste e dichiarazioni scabrose di Harry e Meghan. Finora nessuno ha mai saputo cosa pensasse davvero la regina Elisabetta dell’allontanamento del nipote, ma un nuovo libro sui Windsor ha rivelato la sua presunta reazione che, a quanto pare, rifletterebbe anche il pensiero di re Carlo III e del principe William. I due, stando alle indiscrezioni, non avrebbero intenzione di perdonare il duca di Sussex.

“Ferita ed esausta”

La regina Elisabetta non ha mai lasciato trapelare la sua vera opinione sulla Megxit. La stampa ha cercato di interpretare, aiutata dagli esperti reali, i comunicati ufficiali successivi alle dimissioni di Harry e Meghan, attraverso i quali Buckingham Palace ha sancito il loro ritiro definitivo dai doveri di corte. Tuttavia Sua Maestà, sempre coerente con il motto “never complain, never explain” , ha fatto delle sue emozioni più profonde un vero e proprio rebus. Ora l’esperta Katie Nicholl, nel suo nuovo libro “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and The Future of The Crown”, sostiene che la sovrana fosse “ferita ed esausta” a causa del comportamento di Harry e Meghan. In un estratto dell’opera, pubblicato da Vanity Fair, una fonte ha raccontato di aver raccolto le confidenze della Regina in merito alla Megxit: “Era molto ferita e mi disse ‘Non lo so, non mi importa, non voglio pensarci più’”.

Non solo: Elisabetta II avrebbe voluto conoscere meglio Archie e Lilibet Diana e il suo rammarico più grande sarebbe stato quello di non aver potuto trascorrere più tempo con loro. Katie Nicholl ha riportato anche un altro dettaglio inedito: sembra che la scorsa Pasqua il principe Harry abbia proposto al padre di tentare di risolvere i loro attriti servendosi di un mediatore: “Harry [lo] abbracciò, [pieno di] buone intenzioni e disse che voleva risolvere la questione. Suggerì di usare un mediatore per tentare di sistemare tutto, [idea] che lasciò Carlo un po’ perplesso”. Anche Camilla sarebbe rimasta piuttosto sconcertata dalla strana richiesta: “Disse a Harry che [l’idea] era ridicola, che loro erano una famiglia e avrebbero risolto le cose tra di loro”.

Una pace a metà?

Carlo III non avrebbe dimenticato la bizzarra idea del suo secondogenito, una richiesta che potrebbe far pensare addirittura che Harry non si fidasse dei parenti (eppure è stato lui a metterli in difficoltà con le sue dichiarazioni colme di rabbia). Allo stesso modo sarebbe impossibile, per il sovrano, mettere da parte tutte le incomprensioni con i duchi di Sussex. Per questo motivo ci sarebbe la possibilità che Carlo tenti la via di una sorta di riconciliazione a metà.

A Fox News Nick Bullen, di True Royalty Tv, ha dichiarato che le intenzioni del sovrano sarebbero evidenti dalle sue prime parole alla nazione, pronunciate appena 24 ore dopo la scomparsa della regina Elisabetta: “Il messaggio del re nel suo primo discorso era chiaro. Vuole bene a Meghan e Harry, ma ha anche chiarito che hanno scelto una vita diversa. Hanno scelto di sviluppare la loro vita oltreoceano, negli States. [Carlo] ne ha preso atto. Il ramoscello d’ulivo che ha offerto era semplicemente ‘Vi viglio bene, siete membri della royal family’, come la Regina ha detto alcuni anni fa. Ma ha anche chiarito, ‘Avete preso la vostra decisione riguardo a ciò che volete fare, avete il mio sostegno, ma è la vostra decisione’”.

A proposito del futuro di Harry e Meghan Nick Bullen ha anche aggiunto: “Non penso che li incoraggerà a riunirsi ai working members…Harry e Meghan hanno puntualizzato che non è un ruolo a cui aspirano. Quindi penso che il ramoscello d’ulivo sia a livello familiare, ma [non sottintenda] un ricongiungimento ai membri attivi [della royal family]”.

Nessun perdono da parte di William?

Neppure il principe William riuscirebbe a dimenticare il passato e il terremoto causato dalla Megxit. La sua posizione, però, sarebbe meno accomodante di quella di Carlo III. Come riportato dal Daily Mail Katie Nicholl, al Dan Wootton Tonight, ha affermato: “William semplicemente non riesce a perdonare [Harry] non solo per il suo comportamento, per ciò che ha fatto e per come lo ha fatto…[William] ha sempre pensato che Harry sarebbe stato il suo braccio destro. Per fortuna ha Kate dalla sua parte”.

Sulle prossime decisioni di Carlo, William e dell’intera royal family pende, come una spada di Damocle, il memoir del principe Harry. Molto di ciò che accadrà dipende dalle parole scritte nelle pagine di quel libro e, forse, anche una parte del destino della Corona britannica.