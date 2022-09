"Siamo le pecore nere": cosa ha detto il figlio segreto di Carlo III

Non c'è verso di fargli cambiare idea: il signor Simon Charles Dorante-Day, 56 anni, si considera il figlio "segreto" del nuovo re d'Inghilterra, Carlo III. In Regno Unito conoscono il personaggio già da un pezzo ma è nelle ultime ore che è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni sul principe Harry, l'ipotetico fratellastro. Dal momento che sarebbe stato evitato da Carlo sin dalla nascita, avrebbe "molto di cui parlare" con lui.

"Siamo le pecore nere"

In un'intervista rilasciata al quotiano australiano 7news, Dorante-Day ha espresso il desiderio di costruire una relazione con Harry e la moglie Meghan che sarebbero trattati " molto male " dalla famiglia reale. " Penso che io e Harry abbiamo molto in comune, davvero ", ha specificato. Ma il passaggio interessante è un altro: " Siamo entrambi la pecora nera della famiglia reale, direi che abbiamo quel legame. “ E credo che Harry sarebbe ricettivo alla mia situazione - ha aggiunto -. È stato fottuto da suo padre, ha un osso da scegliere con Charles. Proprio come me ".

"Basta criticare Harry"

Padre di nove figli, il signore che si proclama figlio non riconosciuto di Carlo III vive nel Queensland australiano: nel suo mondo fantastico, crede che anche l'amicizia tra la moglie e Meghan possa andare in porto. " Credo che anche mia moglie Elvianna e Meghan avrebbero molto in comune. La possibilità per tutti noi di parlare faccia a faccia sarebbe molto... illuminante ". Insomma, Doriante-Day farà di tutto per arrivare al suo scopo. Non contento, difende Harry come fosse davvero il suo fratello maggiore e si capisce dal linguaggio che utilizza durante l'intervista. " Molte delle critiche che stanno affrontando sono palesemente ingiuste. Mi ha fatto arrabbiare così tanto quando ad Harry è stato detto che non poteva indossare l'uniforme militare al funerale di sua nonna "

Le reazioni social

La stragrande maggioranza degli utenti che stanno seguendo da vicino la vicenda, però, lo denigrano pubblicamente sui social con commenti poco edificanti tant'é che lo stesso Dorante-Day ha dovuto eliminare alcuni commenti dalla sua pagina Facebook. " Io e la mia famiglia ci stiamo un po' stancando di tutti i brutti attacchi e messaggi che riceviamo ogni giorno ", ha scritto in un post. Per adesso, nessun commento ufficiale dalla Royal Family che soprattutto in questi giorni ha ben altri problemi a cui pensare.

Come scrive il Daily Mail, Dorante-Day è nato a Portsmouth, in Regno Unito, il 5 aprile 1966. Fu adottato a soli otto mesi prima che la sua famiglia andasse a vivere in Australia. Ma da dove nasce la sua fissazione? Probabilmente perché tutti e due i nonni adottivi lavorarono per la Regina Elisabetta II e il principe Filippo ma soprattutto perché la nonna gli disse che, in realtà, lui fosse il figlio di Carlo e Camilla. Dorante-Day sostiene che Carlo e Camilla iniziarono la loro relazione nel 1965, quindi un anno prima della sua nascita. Nella sua pagina Facebook si possono notare alcuni fotomontaggi in cui appare il suo volto accanto a quelle della famiglia Windsor per mostrare al mondo la somiglianza con i reali.