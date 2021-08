La Regina schiera gli avvocati contro Harry e Meghan: "Ora basta"

La regina Elisabetta non ne può più di Harry e Meghan. Già lo scorso giugno circolava la notizia secondo cui Sua Maestà avrebbe deciso di tradire il celebre motto di famiglia ( “never complain, never explain” , ovvero “mai lamentarsi, mai dare spiegazioni" ) per rispondere a tono a ogni nuova recriminazione degli inquieti duchi di Sussex. Ora la Regina sarebbe sul punto di passare dalle parole ai fatti.

Il silenzio non è più un’arma

Di solito la sovrana e tutta la sua famiglia rispondono agli scandali e alle accuse con il silenzio, dimostrando un certo senso di superiorità, di distacco rispetto agli eventi che accadono intorno a loro e li coinvolgono. Qualcosa, però, starebbe cambiando già da qualche mese e sarebbe stato il comportamento sfrontato dei Sussex, le loro interviste a cuore fin troppo aperto a spingere la monarca a prendere una serie di gravi provvedimenti.

A giugno 2021 il Daily Mail scrisse: “La Regina non rimarrà più in silenzio quando il duca e la duchessa di Sussex permetteranno a delle ‘menzogne’ di circolare pubblicamente”. Basta tolleranza. Del resto perché i Windsor dovrebbero continuare a tacere di fronte alle continue provocazioni di Harry e Meghan? Stando alle indiscrezioni del tabloid la regina Elisabetta aveva ordinato allo staff addetto alla comunicazione di Buckingham Palace di ribattere prontamente a ogni frecciata velenosa di Harry e Meghan. Un insider dichiarò in proposito: “Si tratta di stabilire se ciò che viene riportato sia o meno un’accurata versione di ciò che è accaduto in realtà”. La royal family aveva deciso di difendersi con le parole. Fino a oggi, almeno, perché il Sun ci rivela che Sua Maestà britannica starebbe compiendo, proprio in questi giorni, un passo decisivo per proteggere la Corona e il futuro del trono inglese.

Un avvocato a far da scudo alla Corona

Una fonte reale ha raccontato: “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi”. Per questo starebbe cercando un avvocato “esperto in diffamazione” chiarisce ancora l’insider, che aggiunge: “Harry e Meghan saranno informati e sapranno che gli attacchi ripetuti non saranno tollerati”. La sovrana non vuole solo tutelarsi in caso di nuove interviste, ma soprattutto studiare le mosse più adeguate per prevenire lo scandalo annunciato dell’autobiografia del principe Harry. Sembra che il casato abbia già nominato un team di legali sul piede di guerra, pronti a scagliare diffide e querele contro la Penguin Random House, che pubblicherà il memoir il prossimo anno, qualora Harry usasse i regali parenti come bersagli nella sua opera.

La fonte spiega ancora: “Gli estremi per una causa di diffamazione ci sarebbero tutti” . Da ora in poi il duca di Sussex deve stare molto a ciò che dice e scrive. Lo stesso vale, naturalmente, per Meghan Markle. Finora la sovrana ha avuto una pazienza quasi infinita. Non si è scomposta di fronte alle accuse di razzismo che Harry e Meghan hanno scagliato senza pietà sulla royal family (evitando, però, di fare accuse ben circostanziate, con nomi e cognomi per intenderci). Non ha battuto ciglio quando Harry ha definito la vita a corte “una via di mezzo tra uno zoo e il Truman Show” . Non ha fatto notare ai Sussex la contraddizione tra le loro parole e il fatto che continuino a fregiarsi del titolo di duchi. Ormai la pazienza si è esaurita e sarebbe stata la notizia della pubblicazione del memoriale l’ultima, proverbiale goccia.