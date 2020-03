Grave lutto per Chiara Ferragni, è morta la nonna: "Tieni d'occhio tutti noi e grazie per i ricordi più belli"

Un grave lutto, meno di 24 ore fa, ha colpito l'influencer Chiara Ferragni. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, è deceduta la sua amata nonna, che la ragazza era andata a trovare solo poche ore prima.

Chiara Ferragni non ha nascosto la sua preoccupazione in una serie di storie di Instagram nel raccontare lo stato di salute di sua nonna, tanto di chiedere alle decine di milioni di follower di pregare per lei. La moglie di Fedez ha specificato che lo stato di salute di sua nonna non era attribuile al coronavirus ma ha chiaramente fatto capire che la situazione era molto complicata. Sono passate poche ore dalla visita di Chiara Ferragni al decesso dell'anziana signora e, anche in questo caso, l'influencer ha voluto condividere le sue emozioni e il suo stato d'animo con i follower, dai quali ha ricevuto una grandissima ondata di affetto e di supporto.

Quello di Chiara Ferragni è stato un lunghissimo post emozionale nel quale ha raccontato la malattia della nonna ma anche il loro strettissimo rapporto, non solo a parole ma utilizzando alcune immagini recenti dell'anziana signora, che appare solare e sorridente negli scatti pubblicati dalla nipote. " Ieri sera, dopo aver combattuto per settimane come la donna forte che sei sempre stata hai deciso che era ora di andare. I nostri cuori sono spezzati e già ci manchi tanto, ed è anche difficile parlarne, o parlare di te ", ha esordito Chiara. Sono parole di grande tenerezza quelle dell'influencer, che non ha mai avuto remore a mostrare la sua fragilità in momenti di difficoltà. La sua è una delle voci più influenti del web e non solo e il suo modo di fare è un modello per tantissime altre ragazze.