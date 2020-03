Chiara Ferragni: "Pregate per mia nonna, sta male (ma non ha il coronavirus)"

Momento difficile per Chiara Ferragni che, nelle ultime ore, ha fatto sapere attraverso i suoi canali network dei problemi di salute che stanno affliggendo la sua anziana nonna. Attraverso un accorato post Instagram, pubblicato nelle sue Storie personali, la moglie del rapper Fedez ha fatto sapere ai suoi supporters di vivere un momento particolarmente complicato, dovuto alla salute cagionevole dell'anziana, ricoverata da settimane all'ospedale.



L'emergenza sanitaria da coronavirus, che sta interessando il nostro paese, ha colpito da vicino anche i personaggi famosi. Anche Chiara Ferragni ha scelto di ridurre al minimo i suoi impegni di lavoro e gli spostamenti per trascorrere più tempo con la sua famiglia. Una settimana fa la bella influencer cremonese aveva informato i suoi follower della decisione di rinunciare alla partecipazione alle sfilate di Parigi, dichiarando di aver annullato anche un viaggio di piacere, un safari all'estero, proprio per la situazione del coronavirus. Chiara Ferragni ha preferito rifugiarsi con i suoi cari in montagna, in Valle d'Aosta, per trascorrere qualche giorno di serenità lontano da Milano.



Nelle ultime ore però, di rientro dalla settimana bianca, Chiara Ferragni si è trovata a dover fare i conti con la malattia dell'anziana nonna. La moglie di Fedez ha raccontato il difficile momento che la famiglia sta vivendo, in apprensione per le difficili condizioni di salute della donna. Attraverso un post condiviso nelle storie del suo profilo Instagram, la Ferragni ha spiegato che la nonna è ricoverata da ormai tre settimane. " La nonna è stata in ospedale per oltre tre settimane (non per il coronavirus) e non sta migliorando. Per favore mandateci tante preghiere e buoni pensieri ", ha scritto nelle sue storie l'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni nel post di spiegazioni si è mostrata seria e visibilmente preoccupata, ma ha tenuto precisare con i suoi fan e follower che le pessime condizioni di salute della donna non avrebbero nulla a che fare con l'infezione da coronavirus, che sta preoccupando l'Europa e il mondo intero. Pur non riguardando l'emergenza sanitaria in atto, l'influencer è apparsa provata dalla difficile situazione, legata anche all'età avanzata della donna. Per questo ha invitato i suoi follower a pregare per l'anziana e a rivolgerle pensieri positivi di sostegno.