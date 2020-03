Greyhound, Tom Hanks torna protagonista di un film di guerra

Tom Hanks è il protagonista di Greyhound, prossimo war movie che segna il ritorno dell’attore in una storia ambientata nella seconda guerra mondiale.

Greyhound, la trama

Ambientato durante la seconda guerra mondiale, precisamente nel 1942 nel nord dell’Oceano Atlantico, Greyhound racconterà la storia raccontata nel libro scritto da C.S. Forester dal titolo The Good Shepherd. Il protagonista è Ernest Krause, interpretato appunto da Tom Hanks, un comandate della Marina militare degli Stati Uniti, qui al suo primo compito ufficiale, cioè la guida di un cacciatorpediniere che scorta un convoglio composto da 37 navi alleate. Il pericolo è segnato dai sottomarini nazisti, che, come mostra il trailer, iniziano ad attaccare il convoglio, obbligando il comandante Krause a rispondere.

"L’unica cosa più pericolosa di stare in prima linea è la lotta per arrivarci" riporta la frase di lancio del film. Greyhound quindi sarà il resoconto emozionante di uno scontro in mare aperto, con la tipica suspense di questo particolare tipo di conflitto.

Tom Hanks, un passato sotto le armi

Tom Hanks non è nuovo ai film di guerra. Nel corso della sua carriera costellata da grandi successi l’attore ha già avuto modo di indossare la divisa. Salvate il soldato Ryan fu un incredibile successo che gli valse la nomination agli Oscar, con il premio invece vinto dal regista Steven Spielberg. I due collaborarono ancora in seguito sempre con una storia incentrata sulla seconda guerra mondiale nelle due miniserie tv Band of Brothers e The Pacific.

In queste occasioni non ripresero i loro classici ruoli di attore e regista, ma vi parteciparono nelle vesti di produttori, ottenendo comunque ottimi risultati. In particolare Band of Brothers è tra le serie tv più apprezzate di sempre. Non sorprende quindi il recente annuncio anche di una terza serie tv da loro firmata e sempre sul secondo conflitto mondiale dal titolo Masters of the Air.

Produzione, cast e uscita

Greyhound è diretto da Aaron Schneider, premio Oscar nel 2004 per il miglior cortometraggio "Two Soldier". La sceneggiatura invece è scritta dallo stesso Tom Hanks, seguendo quanto riportato nel libro The Good Shepherd di C.S. Forester.

Nel cast ci saranno anche Stephen Graham, visto di recente in The Irishman e prima ancora nella serie tv Boardwalk Empire, Elisabeth Shue, vista in The Boys e per lungo tempo in CSI, e Rob Morgan apprezzato nel ruolo di Turk Barrett nelle serie tv Marvel presenti su Netflix.

Dopo una serie di slittamenti nella data di distribuzione nelle sale cinematografiche, il trailer del film riporta ora come data ufficiale il prossimo 12 giugno, ma potrebbe comunque subire delle variazioni vista la situazione relativa al coronavirus.