Il guasto in volo, poi l'atterraggio di emergenza: cos'è successo al jet di Elton John

Il guasto all'impianto idraulico, l'sos lanciato dal pilota e l'atterraggio di emergenza riuscito al terzo tentativo. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da Elton John e dal personale di servizio a bordo del jet privato, che stava portando l'artista e il suo staff a New York. Lo riporta il Daily Mail.

Elton Jonh era atteso nella Grande mela per un concerto del suo nuovo tour "Farewell Yellow Brick Road" al Madison Square Garden. L'artista era decollato a bordo del suo jet privato dall'aeroporto di Farnborough nell'Hampshire, a sud ovest di Londra, e si trovava vicino alla costa meridionale dell'Irlanda a oltre diecimila piedi di altezza, quando i piloti hanno rilevato un guasto al sistema idraulico del velivolo.

I piloti hanno subito lanciato l'allarme via radio, invertendo la rotta per tornare all'aeroporto di Farnborough e chiedendo di poter effettuare un atterraggio di emergenza. L'aeroporto britannico ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza e sulla pista si sono posizionate le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco e alcune volanti della polizia mentre l'area veniva sgomberata. " La situazione era così grave che in pista c'erano almeno sei autopompe presenti, insieme alla squadra di incidenti dell'aeroporto ", riporta il The Sun.

Il rientro è stato, infatti, tutt'altro che facile. A complicare il già precario ritorno ci si sono messi i forti venti portati dalla tempesta Franklin, che ha violentemente colpito la Gran Bretagna negli ultimi giorni. "Il tempo terribile e le raffiche fortissime hanno reso quasi impossibile l'atterraggio con due tentativi falliti", riportano alcuni testimoni sul tabloid britannico. A causa delle violente raffiche di vento, che hanno raggiunto 80 miglia all'ora, il pilota avrebbe rinunciato per ben due volte all'atterraggio. " Il pilota ha fatto un coraggioso tentativo di scendere con il jet 'crapping' nella tempesta - riporta ancora il The Sun - Ma non ce l'ha fatta e è dovuto tornare verso l'alto ".

Il velivolo è riuscito a toccare la pista solo al terzo tentativo, scongiurando danni a cose e persone. Le foto, che hanno immortalato l'uscita di Elton John dal suo jet privato, mostrano l'artista visibilmente scosso dall'accaduto e provato. Nonostante la drammatica vicenda vissuta, la popstar è salita su un altro aereo per volare alla volta di New York dov'era atteso per il concerto.