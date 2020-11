Guenda Goria: dopo Telemaco ora spunta un secondo… e un terzo uomo

Si chiama Christian Leone e sarebbe l’altro uomo che Guenda Goria avrebbe frequentato nel periodo in cui si trovava in vacanza a Sharm el-Sheikh, dove c’era anche Telemaco, l’uomo con cui Guenda avrebbe una relazione. Christian ha rilasciato un’intervista molto forte al settimanale Chi dove racconta che al contrario di quello affermato da Guenda all'interno della casa del Grande Fratello, sarebbe stato lui a frequentarla mentre usciva anche con Telemaco.

Una specie di triangolo amoroso molto complicato che racconta questa sera a Live Non è la d’Urso. I due, come dicevamo, si erano conosciuti durante una vacanza a Sharm El-Sheikh in un resort dove era presente anche Telemaco, ed anzi, proprio quest’ultimo, sempre secondo il racconto di Christian, avrebbe insistito per farlo ad uscire insieme a Guenda. “ A quei tempi - racconta Christian - ero ancora sposato ma non ero più insieme a mia moglie ” specifica rispondendo ad una specifica domanda della d’Urso.

I due vivono quindi un’intensa passione per due settimane fino a che Guenda non torna in Italia ma continua comunque a sentire telefonicamente Christian. Quando lei a sorpresa torna nel resort è però lui che decide di interrompere questa relazione “ Non me la sono sentita di portarla avanti - racconta - volevo prima risolvere delle cose con mia moglie ”. E sarebbe proprio in questo momento, che delusa da questa storia non decollata, Guenda avrebbe cercato prima amicizia e conforto e poi avrebbe instaurato una vera e propria relazione con Telemaco.

Secondo Christian la loro storia era un tira e molla, dove nei periodi in cui discutevano lei tornava a cercarlo anche se però lui avrebbe sempre rifiutato le sue avances. A difenderla in studio da quello che non si capisce se sia un attacco o un chiarimento, molti opinionisti ma anche il padre di Guenda Amedeo Goria che ammette di aver sentito parlare di Telemaco ma mai di Christian.

La sensazione di tutti è quello che Christian abbia voluto rilasciare questa intervista solo per farsi pubblicità, anche se lui si difende a spada tratta dicendo che ha raccontato i fatti solo per smorzare i toni e mettere in chiaro alcune cose come il rapporto tumultuoso tra Guenda e Telemaco. A sorpresa però, Giovanni Ciacci lancia però una bomba: oltre a Christian e a Telemaco ci sarebbe anche un terzo uomo misterioso di cui non vuole rivelare il nome. Segreto che, conoscendo il Grande Fratello Vip rimarrà tale per poco.