La figlia di Maria Teresa è la romantica del Gf: "Mio padre ama ancora mamma"

Nonostante la sua esperienza al Grande Fratello Vip sia terminata ormai da qualche mese, ancora oggi Guenda Goria fa parlare di sé. Lei, infatti, continua a vivere il reality di Canale 5 da spettatrice facendo un tifo sfrenato per la mamma Maria Teresa Ruta, tanto da intervenire in diretta per spronarla a dare il meglio dopo alcuni suoi cedimenti improvvisi.

Oltre al Grande Fratello Vip – che l’ha aiutata non poco ad affrontare alcune spinose vicende familiari - Guenda Goria si è sbilanciata su argomenti molto personali, come il rapporto con i genitori e con l’altro sesso. Solo di recente infatti, dopo un tentativo di far funzionare le cose lo scorso anno, ha messo un punto alla frequentazione con Telemaco.

Nonostante il desiderio di potersi trovare un uomo sincero e affettuoso, privo di doppi fini collegati alla sua popolarità, oggi Guenda si ritiene una donna molto fortunata. D’altronde chi vince nel lavoro non può anche vincere sempre in amore!

Perché hai deciso di partecipare al Gf Vip?

"È una decisione che ho preso in modo del tutto istintivo dopo una chiacchierata con Alfonso Signorini e mia mamma. Sono stata io ad insistere perché la vedevo come un’esperienza madre-figlia che non volevo assolutamente perdermi, ma vivere all’insegna del divertimento".

Ma la televisione non è lontana dal tuo lavoro?

"Assolutamente, il mondo della televisione lo vedo infatti molto più vicino ai miei genitori, dato che io mi sono ritagliata un percorso diverso, più artistico. Questo perché non volevo vivere il confronto diretto con loro – soprattutto con mia mamma. Non importa tanto essere migliori o peggiori, il confronto fa sempre un po' male".

Pensi che partecipare con un genitore ti abbia aiutato nel tuo percorso all’interno della Casa?

"Un bene e un male al tempo stesso. A livello di rapporti con gli altri concorrenti, entrare con mamma non mi ha affatto aiutato, anzi mi ha un po' condizionato. Soprattutto all’inizio del gioco infatti mia mamma era contro tutti e, nel volerla difenderla, mi sono inimicata gli inquilini della Casa. Senza parlare che quando c’è un rapporto familiare si tende ad essere messi da parte dal gruppo o ad estraniarsi. Se quindi parliamo di dinamiche di gioco, entrare insieme mi ha più danneggiato che aiutato, ma se ne avessi l’opportunità rifarei tutto con lei senza cambiare una virgola".

Come pensi invece che tua mamma abbia vissuto il partecipare insieme?

"Direi che il condizionamento in realtà è stato reciproco. Anche lei infatti si è mostrata provata dal mio racconto di un passato difficile. A livello di strategia, partecipando come coppia, abbiamo diviso i nostri voti. Insieme saremmo state più forti ma sono felice di aver fatto un percorso autonomo e di aver mostrato le mie peculiarità".

Con Massimiliano Morra ci sarebbe mai potuto essere qualcosa?

"Partecipando insieme a mia mamma sono stata meno libera di instaurare rapporti ex novo. Ciò nonostante, con Massimiliano è nato un ottimo feeling. Per lui provo tanta stima e affetto".

Forse la tua frequentazione con Telemaco ti ha frenato dal volerlo conoscere meglio?

"Nella Casa eravamo entrambi impegnati sentimentalmente, quindi non eravamo liberi. Ci siamo supportati nella Casa. Ad oggi c’è una bellissima amicizia anche con Dalila".

In che rapporti sei oggi con Telemaco oggi?

"Assolutamente single!".

Ma non vi eravate dati un’altra possibilità sul finire del 2020?

"Sì, credevo potesse essere la persona giusta ma alla fine non ha funzionato… Non è più la persona che voglio avere accanto. In questo momento mi sento disillusa, ho poca fiducia e sono un po' diffidente. Questo perché ultimamente ho i riflettori puntati sulla mia vita e non tutti gli uomini che ho conosciuto si sono comportati bene. Alcuni hanno addirittura raccontato fatti privati… Per certi versi sono una donna fragile e, in questo momento particolare della mia vita, ho paura di essere strumentalizzata da uomini che non hanno un animo gentile. Ci vorrebbe un grande uomo che ancora non vedo all’orizzonte! Forse l’incontro giusto arriverà quando meno me lo aspetto".

Ma anche Telemaco era così?

"No, è un discorso generico. Tra tutti, infatti, Telemaco è stato il più garbato e si è esposto solo quando era il momento giusto per farlo".

Quando vi siete conosciuti lui era sposato oppure no?

"Era separato da tempo come ha più volte ribadito anche lui. Se volete trovarmi in fallo difficilmente ci riuscirete! Il gossip crea realtà che non esistono. Io prendo tutto con ironia ma sono una donna che non ha bisogno di un uomo per esistere e far parlare di sé".

Tua mamma è contenta ora che tra te e Telemaco sia finita?

"Mia mamma ha sempre avuto l’utopia che io mi dovessi vivere la mia adolescenza con spensieratezza, ma il fatto è che io sono sempre stata una bambina ‘adulta’. Sono impegnativa per uomo, figuriamoci per un ragazzo giovane in cerca della sua identità… Detto ciò, è anche vero che il frequentare uomini più grandi di me – parliamo di circa una ventina di anni di differenza – mi porta a trovare dei partner che nella vita hanno già provato e fatto tanto cose. Questo a volte fa sì che non vedano l’incanto dell’innamoramento o che semplicemente non abbiano voglia di costruire qualcosa insieme a me. E su questo mia mamma ha assolutamente ragione".

E cosa ci dici di Filippo Nardi?

"Ho parlato anche troppo di un flirt che non esiste".

Perché tuo papà di ha dato della “bellicosa e bipolare”?

"È un’uscita che lui ha avuto riferendosi al mio rapporto storico durato 14 anni, meraviglioso ma poi anche doloroso. Per me non è stato facile slegarmi da una forte dipendenza affettiva e cominciare a ragionare da sola e non più come una coppia e lo stesso è stato per lui. Mio padre ha vissuto tutti questi alti e bassi di riflesso, ci ha visto soffrire entrambi e in qualche modo anche lui ne è rimasto segnato".

Tuo papà Amedeo è ancora innamorato di Maria Teresa?

"Non lo ammetterebbe mai, ma lui è ancora innamoratissimo della mamma. Non a caso lui mi ha attaccato quando io sono andata contro mia mamma, da non credere dove riesce ad arrivare per difenderla!".

E questo nonostante tua mamma abbia un compagno?

"Lui ha grande rispetto per Roberto. Il suo sentimento è come qualcosa che è in fondo al suo cuore ma che non confesserebbe mai".

Come ti sei sentita quando tua mamma si è riaccompagnata con Roberto?

"Mamma ha fatto una scelta di passione incontrando un grande amore. Così ha vissuto questo amore in modo esclusivo e totalizzante. Da donna l’ho capita, da figlia meno. Ma sono orgogliosa della madre che è e il nostro rapporto cresce ogni giorno di più".

E il tentativo di inseminazione artificiale da parte di tua mamma?

"Penso che i bambini siano sempre un dono dal cielo. Avrei accolto un altro fratello con gioia, ma comprendo che mia mamma si sia fatta degli scrupoli perché l’arrivo di un figlio può a volte essere destabilizzante dal punto di vista delle dinamiche familiari – e le nostre erano già fragili".

C’è qualcosa che rimproveri ai tuoi genitori?

"È una domanda difficile… Forse però mi piacerebbe vederli parlare di più, abbandonando quei soliti dialoghi formali per altri ben più profondi che possano essere di arricchimento per tutti".

Tornando al Gf Vip, in pochi giorni sei crollata dal 30% di preferenze al 13%, come mai?

"Do la colpa alla luna piena che brillava in cielo quella notte e come diceva Shakespeare: quando si avvicina troppo fa impazzire tutti! So che molti avrebbero voluto vedermi ancora in Casa ma sono certa che la vita mi darà altre possibilità di esprimermi in ciò che amo, e se non me le darà le inventerò".

Tralasciando tua madre, per chi fai il tifo al Gf Vip?

"Direi Dayane, mi piacerebbe che avesse una ricompensa dalla vita per questo suo grave lutto".

Cosa pensi della sua decisione di restare nella Casa?

"Sono scelte individuali e da rispettare sempre. Detto ciò, apprezzo la sua scelta di restare – anche se io forse al suo posto non avrei fatto lo stesso – perché è stupendo il fatto che lei abbia voluto rispondere alla morte e al dolore con la vita".

