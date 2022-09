"Ha sfruttato il suo nome per fare carriera". L'ex della Blasi a gamba tesa

Continua a far parlare la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, soprattutto dopo l'intervista concessa dall'ex capitano della Roma al Corriere della sera, nella quale Totti muove accuse importanti contro la conduttrice Mediaset. In queste ore sono tanti quelli che, in favore dell'uno o dell'altra, si sono espressi per dare la propria opinione. Tra loro c'è anche Fabrizio Corona, che già da tempo aveva parlato di presunti tradimenti all'interno della coppia e che, ora che non c'è più la coppia, si sente ancora più libero di raccontare le sue presunte verità. In particolare, Corona ha messo nero su bianco alcune rivelazioni che gli sarebbero state fatte da Sean Brocca, che i ben informati conoscono come ex di Ilary Blasi, l'ultimo findanzato di quella che all'epoca era una Letterina di Passaparola.

Sean Brocca è tutt'oggi un modello ed è particolarmente vicino agli ambienti di Fabrizio Corona. Così si spiegano le rivelazioni molto personali che il modello ha fatto in merito a Ilary Blasi. " Siamo stati insieme un anno, ne sono passati 20. Durante la nostra relazione ho fatto un po' il 'cazzone' ", ha spiegato Sean Brocca a Fabrizio Corona, aggiungendo: " Non l'ho mai tradita. Sicuramente l'ho trascurata, forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina ". Parole che fotografano una giovanissima Ilary Blasi all'inizio della sua carriera nel mondo della tv, sicuramente diversa dalla donna, e madre di famiglia, che è oggi. Tra le parole riportate da Fabrizio Corona e rivelate da Sean Brocca ce ne sono anche altre, che l'ex re dei paparazi non ha esitato a riportare nelle sue storie di Instagram: " Durante gli ultimi 15 giorni di convivenza sapevo che si messaggiava con lui, quando se n'è andata per andare a Roma, ho trovato nell'armadio della casa dove vivevamo due lettere e un regalo (mi sembrava una luna di peluche con al centro una nostra foto). Probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d'amore di Totti non c'è stato nulla da fare ".