"Ho le prove dei tradimenti, Totti mi ha scritto". E Fabrizio Corona viene censurato

Dopo avere promesso di fare nomi e cognomi dei presunti amanti, che Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero avuto fuori dal matrimonio, Fabrizio Corona è stato bloccato. Virtualmente. Il suo account Instagram è stato disattivato, presumibilmente dopo una serie di segnalazioni arrivate dopo la numerose storie pubblicate dall'ex re dei paparazzi, dove attaccava il Pupone e Ilary. Proprio quando Corona ha iniziato a fornire le prime "prove" dei tradimenti (parlando di una fantomatica Martina e pubblicando l'audio di un'altra misteriosa amante del calciatore) Fabrizio è stato silenziato con ogni probabilità dagli amministratori della piattaforma social su segnalazione. Di chi? Forse anche di Totti, che avrebbe addirittura scritto in direct a Corona. Quest'ultimo ha pubblicato lo screenshot di un messaggio privato ricevuto dall'ex capitano gialloroso, oscurando il contenuto e ironizzando con un punto interrogativo rosso. Cosa gli avrà scritto Francesco? Chissà, certo è che Corona zitto non rimarrà ancora per molto.

Uomini e donne non è ancora iniziato (ripartirà lunedì 19 settembre) e la prima rissa si è già consumata negli studi di Cinecittà. Le registrazioni delle prime puntate sono già state effettuate e Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero resi subito protagonisti di un acceso confronto. Dopo un'estate passata tra vacanze e ospitate, i due ex si sono ritrovati in studio e Maria ha voluto offrire loro l'opportunità di chiarirsi in un nuovo faccia a faccia. Il confronto, però, si è trasformato nell'ennesima litigata tra urla e insulti e Ida avrebbe preso la sua decisione. " Ha detto basta in maniera decisa e ferrea ", riporta il Vicolo delle News. Sarà la fine o l'ennesimo teatrino?

Il red carpet di Angela Caloisi, ex volto di Uomini e donne, rimarrà negli annali del gossip. Già, perché l'influencer napoletata - ospite alla Mostra di Venezia per assistere all'anteprima "L'immensità" come testimonial di un noto brand - ha perso un anello di brillanti da migliaia di euro in uno dei canali del Lido. Il video della Caloisi, che scende dal taxi boat, è diventato virale sui social. Nelle immagini si vede chiaramente il gioiello scivolare via dal dito e finire nell'acqua tra lo sconcerto dell'influencer, che rimane a fissare l'acqua della Laguna per alcuni istanti. Impossibile recuperare il brillocco con buona pace dello sponsor, che lo aveva affidato alle mani (bucate) dell'influencer.