La Mussolini balla in tv ma qualcosa va davvero storto

Tutti conoscono il carattere fuori dagli schemi di Alessandra Mussolini. E la sua tempra così istrionica sta creando anche scompiglio a Ballando con le stelle. Il talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, diventato da anni un appuntamento fisso del fine settimana, continua a regalare grandi colpi di scena. Tra balli, acrobazie e lo scontro con i giudici, gli amanti del vero intrattenimento hanno trovato pane per i loro denti. E anche la puntata che è andata in onda sabato 14 novembre non ha deluso le aspettative. Tra i tanti "tafferugli", Alessandra Mussolini ha, di nuovo, popolato la scena. La politicante che fin dalla prima puntata si è scontrata con Selvaggia Lucarelli, questa volta è stata la protagonista di un piccolo (ma grande) scivolone durante la sua performance. E la conduttrice, ironicamente, ha tenuto a sottolineare quanto è accaduto.

Alessandra Mussolini, durante la prova di ballo, ha colpito il suo partner. Maykel Fonts, ballerino di colore, è stato colpito proprio durante un movimento del passo a due con l’aspirante ballerina. Un movimento, una presa mal interpretata, ha visto succedere l’irreparabile. Nonostante tutto, sia Alessandra Mussolini che il ballerino, hanno portato a termine l’esibizione senza che nessuno dei due abbandonasse il palcoscenico prima del previsto. Ed è proprio vero: lo show deve continuare.

La Carlucci però, non ha potuto fare a meno di far notare quanto è successo. Infatti ha subito "bloccato" la performance. La mano della Mussolini ha urtato contro il capo di Maykel Fonts e il colpo deve essere stato bello forte, se si nota l’espressione in viso del ballerino professionista. Per stemperare il momento, la conduttrice ha fatto entrare in studio, per un piccolo saluto, il figlio di 17 anni della Mussolini. Intanto Maykel Fonts è uscito di scena. Si è recato dietro le quinte per una rapida assistenza medica e per constare se il colpo inferto avesse o meno causato danni. Il ballerino ha comunque accusato il colpo, ma da quel che sembra, tutto pare essersi risolto tutto nel migliore dei modi.

"Qui succede praticamente di tutto", ha esordito con Milly Carlucci con il suo immancabile sorriso. "Alessandra Mussolini ha quasi ammazzato il suo partner. Si è fatto male ma nulla di grave", aggiunge. In una trasmissione come Ballando con le Stelle, incidenti del genere sono quasi all’ordine del giorno. La Isoardi, ad esempio, anche lei si è infortunata durante una prova di ballo.