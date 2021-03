William e Harry si fanno la guerra in nome di Lady Diana

Cosa vuole davvero Meghan Markle? Emulare Lady Diana? Usare Harry e poi disfarsene con un divorzio milionario? Molti credono di avere la risposta in tasca, ma il futuro potrebbe sorprenderci. Intanto tra i Cambridge e i Sussex è guerra aperta sull’eredità spirituale di Lady Diana, la figura irraggiungibile così spesso (forse troppo) evocata dall’inquieto principe Harry. Al punto da spingere il principe William ad adottare una strategia d’attacco che potrebbe mettere i fratelli uno contro l’altro, ma stavolta per sempre.

Il principe Harry parla di Lady Diana (di nuovo)

Il principe Harry ha di nuovo affrontato il tema della perdita di Lady Diana, stavolta nella prefazione al libro “Hospital By The Hill”, che è uscito lo scorso 23 marzo, in occasione del Britain’s National Day of Reflection, dedicato alle vittime del coronavirus. Il duca spiega che il lutto gli ha lasciato “un vuoto” interiore difficile da accettare ed elaborare. L’iniziativa è lodevole, così come è ammirevole il coraggio di Harry nel riaprire una ferita che non si cicatrizza mai de tutto. Se, però, volessimo pensar male, dovremmo anche dire che Harry usa un po’ troppo spesso lo “scudo” della figura di Diana come accaduto, per esempio, nell’intervista a Oprah. Di certo il destino della principessa lo ha segnato per sempre, ma è arrivato il momento di conservare il ricordo nel cuore e affrontare il futuro.

Spunta un video della laurea del principe William

Il filmato inedito è inserito nel documentario “Kate & William. A Modern Royal Romance” e nasconde alcuni retroscena interessanti. È il 23 giugno 2005, giorno della laurea di William e Kate alla St. Andrews University. Le due proclamazioni vengono mostrate una di seguito all’altra, ma sembra che i duchi non siano stati visti insieme durante l’evento. William e Kate si conoscevano già dal 2001 (quando si iscrissero al college), avevano iniziato la loro storia nel 2003, ma la stampa si sarebbe davvero accorta di loro solo nel 2007. Tutto cristallino? Non proprio. I due, infatti, si sarebbero incontrati molto prima del 2001. Galeotto un amico comune. Quindi, è possibile che la love story sia cominciata prima del 2003? Mistero. Nel filmato il principe viene chiamato dal rettore “William Wales” e non Windsor. Qui per fortuna non ci sono enigmi. Wales è un omaggio al titolo paterno, cioè principe del Galles (Wales in inglese). Allo stesso modo i figli di William portano il cognome Cambridge.

Meghan Markle spiata da un detective privato

Pare proprio che sia accaduto anche questo. Nel 2016 il Sun avrebbe fatto pedinare la duchessa di Sussex da un detective privato di nome Dan Hanks, “Danno” per gli amici. L’investigatore avrebbe frugato come se non ci fosse un domani nel passato di Meghan Markle, trovando pure trovato dei dati sensibili, come il numero di cellulare, non pubblicabili senza l’autorizzazione della duchessa. Kgb scansati. Ora, però, la spia si è pentita, chiedendo scusa ai Sussex, i quali hanno emesso un comunicato ringraziando i giornalisti del Byline Investigates (il giornale che ha scoperto l’intrigo) per il lavoro svolto. Questo a James Bond non sarebbe accaduto. Non ci sono più le spie di una volta.

William e Harry in guerra per l’eredità (morale) di Diana

Il principe William sarebbe preoccupato dalla possibilità che Harry si impossessi dell’eredità morale di Diana, che diventi una sorta di unico custode della sua immagine. Questo, almeno, risulta da un’inchiesta del Telegraph. Avete presente i biglietti scritti dai piccoli Cambridge per la festa della Mamma, dedicati alla nonna mai conosciuta e pubblicati sul profilo di Kensington Palace? Rientrerebbero in una precisa strategia attraverso cui William, sempre secondo il Telegraph, vuole dirci: “Anche io sono figlio di Lady Diana”. Questa guerra dei ricordi in piena regola che, però, rischia di allontanare ancora di più i fratelli Windsor. Non sarebbe il caso di lasciare che la principessa del Galles riposi in pace?

Harry e Meghan assumono un candidato agli Oscar

I Sussex vogliono che sia Ben Browning, produttore con cinque nomination ai prossimi Oscar, a curare la sezione audio e video della fondazione Archwell. Harry e Meghan volano alto, insomma. La loro immagine, sempre più patinata, si proietta a Hollywood, forse pronta a sfilare sui red carpet più ambiti del mondo. Ma siamo sicuri che i due cammineranno insieme? Sarà vero, come sostiene l’esperto reale Antonio Caprarica, che i duchi divorzieranno presto e che tra non molto Harry non farà più parte dei piani di Meghan? Non abbiamo la sfera di cristallo, ma chi può dirci che tutte queste rivoluzioni nella coppia, dall’intervista a Oprah fino all’assunzione Browning, non rispondano a un preciso disegno della Markle? Non per fare i complottisti, ma qualche dubbio sorge spontaneo. Dove vuole arrivare Meghan?