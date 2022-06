Harry e Meghan precipitano nei sondaggi: la più amata è la Regina

Niente da fare per Harry e Meghan. Gli inglesi non li amano e non perdonano gli scandali derivati dalle loro interviste. Nemmeno adesso che il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Sua Maestà è alle porte. Anzi, proprio ora che l’onda emotiva è più intensa grazie agli imminenti festeggiamenti, i sudditi, ancora una volta, scelgono di premiare la riservatezza e la compostezza della regina Elisabetta. La sovrana è in testa al nuovo sondaggio di popolarità effettuato da YouGov e citato dal Mirror.

Elisabetta, la più amata dagli inglesi

La regina Elisabetta è il membro più popolare della famiglia reale, sostiene il sondaggio di YouGov, effettuato tra il 18 e il 19 maggio 2022 su un campione di 1692 britannici. Ben 8 sudditi su 10 esprimono un giudizio positivo ed entusiasta su di lei, facendole toccare il traguardo del +69 tra gli inglesi adulti e il +42 tra i giovani della cosiddetta “Generazione Z” (cioè i nati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Dieci del XXI° secolo). La sovrana è apprezzata per il suo contegno, per la capacità di guidare la Corona soprattutto nei momenti più difficili. È un punto di riferimento per il suo popolo. A Harry e Meghan, invece, va decisamente peggio. Il 63% degli intervistati (circa due terzi) non ha una buona opinione su di loro. Lo scorso marzo il principe Harry registrava un tetro -25 nei giudizi di popolarità. Ora è sceso a -26. Solo il 32% dei partecipanti al sondaggio lo guarda con favore, contro il 58% che non ne ha alcuna stima.

Meghan Markle non se la cava meglio, anzi, per dirla tutta è lei il personaggio meno apprezzato nella royal family: il tasso di popolarità, fermo a un misero -39, è colato a picco a -42. Solo il 23% degli intervistati ha un giudizio positivo su di lei. A quanto pare gli inglesi avrebbero mal digerito la Megxit. Non comprenderebbero le decisioni prese dai Sussex negli ultimi 2 anni e tantomeno l’astio dei duchi nei confronti dei parenti. Il tracollo di Harry e Meghan è ben visibile nei sondaggi degli ultimi anni: nel 2018 Harry era apprezzato dal 77% degli intervistati. Il suo carattere ribelle attirava l’attenzione e le simpatie dei sudditi. Forse, però, il duca di Sussex si è spinto troppo oltre con il trasferimento in California e l’intervista rilasciata ai microfoni di Oprah Winfrey. Una decisione che avrebbe disorientato e contrariato le persone.

Comunque già nel sondaggio dell’ottobre 2019 iniziavano a delinearsi dei cambiamenti: il principe era sceso al 71% e Meghan al 55%. Tuttavia i Sussex guadagnano consensi tra i giovani, in particolare quelli della “Generazione Z”. In questo caso il principe Harry guadagna il 42% dei consensi e il 33% di giudizi negativi. La percentuale di popolarità di Meghan, invece, sale al 38%, contro il 36% di critiche. Non si tratta di percentuali alte, però denotano una frattura generazionale evidente (e, forse, anche piuttosto ovvia).

William sarà un buon re

Di solito il principe William esce sempre vincitore dai sondaggi di popolarità. Così è accaduto anche questa volta. Il 77% ritiene che il duca di Cambridge sarà un buon re, mentre solo il 57% pensa che il principe Carlo sarà all’altezza del suo futuro ruolo. Per 7 britannici su 10 William è un modello a cui ispirarsi, contro i 3 su 10 che considerano Harry un modello positivo. Da questo sondaggio sembra di intuire che per gli inglesi la monarchia resti un simbolo dell’identità nazionale, ma i due perni su cui poggia sono la regina Elisabetta, naturalmente e il principe William.