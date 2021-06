Harry si dà alla "medicina alternativa". Intanto inganna la Regina

Hanno fatto scalpore le notizie relative a un presunto interesse di Harry e Meghan per la medicina alternativa che, a sentir loro, li starebbe aiutando a "risolvere" i traumi infantili. Il duca di Sussex, poi, è stato accusato sui tabloid di aver ingannato la regina Elisabetta in merito alla realizzazione del programma "The me you can't see", ma la vicenda presenta dei punti oscuri che vale la pena sottolineare.

Scommesse aperte sul nome della figlia dei Sussex

Agli inglesi piace scommettere sui nomi dei royal baby. Non poteva essere diversamente per la figlia di Harry e Meghan, (benché, in effetti, sia solo baby e non royal). In cima alle classifiche degli scommettitori britannici c’è un nome che sta creando un certo scalpore. No, non è Diana, ma Philippa. In onore del principe Filippo. Ecco, speriamo che Harry e Meghan abbiano il buon gusto di non scegliere proprio questo nome. Suonerebbe un tantino falso, dopo l’intervista che la coppia ha rilasciato a Oprah nonostante le condizioni di salute precarie del duca di Edimburgo. Per non parlare dello scandalo scoppiato dopo le dichiarazioni, tenuto nascosto il più possibile a un Filippo ormai vicino alla morte. Harry e Meghan, se nel vostro cervello si è accesa la lampadina dell’idea con su scritto il nome Philippa, per favore, spegnetela subito.

Harry prova la medicina alternativa

Ci mancava solo questa. Harry, convinto da Meghan, starebbe provando delle tecniche di medicina alternativa, tra cui il Reiki. Ricordate quando, nel podcast “The Armchair Expert”, Harry parlava di “ciclo genetico della sofferenza” da spezzare per ritrovare la serenità? Ecco, Tutti discorsi a cui lo avrebbe iniziato Meghan Markle, che avrebbe spiegato al marito il concetto di “ancestral healing” , un modo per guarire da questo presunto dolore che si rinnova di generazione in generazione. Non è mica finita qui. Pare che la duchessa applichi alcune di queste teorie su Archie e i suoi cani. Forse Harry si renderà conto, un giorno, che l’unica strada che ha per liberarsi dei suoi fantasmi è molto difficile, lunga, sfiancante e va ben oltre l’imposizione delle mani.

Harry ha ingannato la Regina?

Elisabetta II raggirata da Harry? Una fonte di Palazzo ha rivelato che, nel 2018, il duca avrebbe parlato alla nonna del suo progetto “The me you can’t see”, presentandoglielo come una serie dedicata ai veterani di guerra. Avrebbe ottenuto anche il benestare della sovrana. Poi, come sappiamo, il programma è diventato lo sfogatoio personale del duca e dei veterani neanche l’ombra. Basta questo per dire che c’è un inganno ai danni di Sua Maestà? La faccenda è contorta. Chi ci dice che il progetto presentato da Harry alla regina Elisabetta sia collegato a quello realizzato con Oprah? Harry aveva già in mente di trasformare il programma in un’arma contro la royal family? C’è anche un’ipotesi terrificante, ovvero che siano state proprio la duchessa e la Winfrey a suggerire lo stravolgimento del presunto progetto originario. Ma dove sono le prove?

Il parto di Meghan

Spunta la notizia secondo cui Meghan starebbe pensando a un “parto silenzioso” per dare alla luce la sua secondogenita. Questo modo alternativo di mettere al mondo un figlio prevede, come già possiamo intuire dal nome, che non vi sia alcun rumore attorno al nascituro, per non “traumatizzarlo”. I medici parlano poco e a bassa voce, alla madre non viene detto quando spingere, anzi, quest’ultima deve cercare di non gridare e non è concessa l’anestesia epidurale. Chi ha “partorito” (bisogna proprio dirlo) questa bislacca idea? La controversa setta di Scientology a cui, sembra, Meghan si sta avvicinando. Tutte indiscrezioni da provare, per carità. Anzi, viene una spontanea una domanda: e se tutte queste voci sulla duchessa che ricorre a cure alternative fossero un modo per screditarla?

Una biografia dedicata alle manie di Carlo

“Charles, King of England”, biografia scritta da Michel Faure, svela tutte le manie del principe Carlo. Paul Burrell, intervistato dall’autore, ha rivelato che Carlo fa un bagno caldo ogni mattina, subito dopo essersi svegliato e ha l’abitudine di spalmare “due pollici” di dentifricio sullo spazzolino. Ed è solo l’inizio. Il principe, scrive poi il biografo, ha un addetto che lo aiuta a vestirsi e tutti i suoi abiti, pigiami compresi, devono essere perfettamente stirati. Addirittura il principe di Galles vuole che vengano stirati pure i lacci delle sue scarpe. Carlo, poi, non viaggia senza le sue lenzuola, il suo materasso ortopedico, due acquerelli che raffigurano paesaggi scozzesi, la tavoletta del water personale e la carta igienica favorita (sì, volete saperlo, la marca è Kleenex Premium Comfort).

Il testamento del principe Filippo

Nelle sue ultime volontà il duca di Edimburgo non ha dimenticato nessuno. Neppure i suoi collaboratori. La sua eredità da 30 milioni di sterline (42 milioni di dollari) è stata ripartita tra i famigliari, Harry compreso, visto che al principe Filippo sono stati tenuti nascosti gran parte delle sue dichiarazioni a Oprah Winfrey. Il principe consorte, però, si è ricordato anche del suo segretario privato, il brigadiere Archie Miller Bakewell, del suo paggio William Henderson e del suo cameriere personale Stephen Niedojadlo. Un gesto per nulla scontato per un royal. Filippo, nonostante le sue gaffe, era un signore e lo è stato fino alla fine.