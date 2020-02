Harry e Meghan tornano su Instagram

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato un nuovo aggiornamento su Instagram dopo molto tempo - l'ultima pubblicazione risale a una settimana fa.

Negli ultimi giorni i duchi di Sussex non sono infatti stati molto attivi sul social network, forse impegnati nella ricerca di nuove iniziative benefiche o a intraprendere una propria carriera dopo la Megxit. Dall’aggiornamento Instagram si evince però che Harry sarà di nuovo a breve nel Regno Unito, il 28 febbraio, per i giochi Invictus da lui fondati, a sostegno dei veterani che devono affrontare il disturbo post traumatico da stress.

Sul canale social è infatti apparso un video in cui il Principe immagina di chattare al telefono con Bon Jovi, citando una sua celebre canzone, “Livin’ on a Prayer”: il cantante gli annuncia che sarà a Londra per i giochi Invictus, anche se non con la sua band. Bon Jovi spiega che ha una sorpresa per Harry, che si mette a sua disposizione purché non debba cantare.

Nella didascalia viene spiegato che la discussione è solo una simulazione, ma c’è qualcosa di vero: l’artista registrerà una canzone i cui proventi andranno alla causa degli Invictus Games, come riporta l’Express. La registrazione avverrà nei mitici Abbey Road Studios e la canzone sarà un nuovo arrangiamento di “Unbroken”. Con Bon Jovi canterà l’Invictus Games Choir, gestito dall’associazione benefica Help for Heroes e composto da veterani feriti o malati.

I follower dei Sussex sono entusiasti e hanno commentato molto positivamente l’aggiornamento.

Il 31 marzo, Meghan e Harry chiuderanno definitivamente con il loro ruolo di membri senior della Royal Family. È la decisione della Regina Elisabetta II giunta dopo la Megxit, con la richiesta della coppia di trascorrere più tempo in Nord America e trasferirsi in Canada, dove i duchi vivono attualmente sull’isola di Vancouver con il loro primogenito Archie, che il prossimo maggio compirà un anno.

Tuttavia, come ha rivelato una fonte anonima, i duchi di Sussex continueranno a portare avanti i loro progetti benefici già intrapresi e ne aggiungeranno altri, che si svolgeranno tra il Regno Unito e il Commonwealth, di cui il Canada fa parte.

