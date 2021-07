"L'aborto di Meghan": arriva il nuovo libro-scandalo. La Regina è disperata

Harry e Meghan vorrebbero riuscire a trasformare in dollari non solo tutto ciò che toccano, ma soprattutto i segreti che ancora li legano alla royal family. Sanno che l’attenzione nei loro confronti è al massimo e - stando agli esperti - sarebbero decisi a sfruttarla. Poco importa se, per esempio, la bomba autobiografica di Harry impatterà sul Giubileo di Platino della regina Elisabetta. I Sussex sembrano sempre più simili a due panzer, decisi a distruggere tutti gli ostacoli che li separano dai loro obiettivi di successo (e soldi). Ad alimentare la loro onnipresenza mediatica arriva anche una nuova versione del libro “Finding Freedom”, che promette ulteriori scintille tra la royal family e i Sussex. Il principe Harry ha lanciato più di un “boomerang” contro i Windsor. Sarà in grado di riafferrarlo, senza farsi male, quando tornerà indietro?

Una nuova versione di “Finding Freedom”

Non bastava l’autobiografia del principe Harry a smuovere le acque. Anche il libro “Finding Freedom”, firmato dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, uscirà presto in una nuova versione con dei nuovi capitoli. La Harper Collins, che detiene i diritti dell’opera, ha fatto sapere che gli autori aggiorneranno il libro affrontando il dolore di Harry per la perdita del principe Filippo, le conseguenze mediatiche dell’intervista a Oprah Winfrey, la nuova vita in California e i progetti filantropici. Non solo. La nuova versione di “Finding Freedom” toccherà anche un tema delicatissimo, l’aborto spontaneo avuto da Meghan Markle a luglio 2020 e il difficile cammino che la duchessa ha dovuto affrontare per tentare di superare il trauma. Le rivelazioni non mancheranno e l’attesa per questa sorta di “Finding Freedom 2” e per il libro di Harry starebbe scuotendo Buckingham Palace dalle fondamenta.

La severa regola di casa Cambridge

William e Kate hanno imparato che essere genitori è uno dei mestieri più difficili del mondo e non esiste un libretto delle istruzioni. Per questo, pur mostrandosi sempre molto comprensivi con i figli, la coppia reale avrebbe introdotto una regolache nessuno può infrangere e che servirebbe a mitigare i litigi tra i royal baby. “Gridare è off limits” , così rivela una fonte al Sun, che aggiunge: “Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli”. I bimbi, però, non vengono puniti. Del resto, alla loro età, piccoli dispetti e dissidi sono normali. L’insider rivela: “Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro”. William e Kate, quindi, dividono i litiganti e, poi, parlano con ognuno, in privato, in modo da far loro capire perché hanno sbagliato e devono chiedere scusa. I Cambridge sono ammirati anche per la pazienza, il senso di giustizia e la razionalità che adottano nell’educazione dei figli. Tutte qualità per nulla scontate oggi.

