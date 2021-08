Harry fa l'ambientalista. Ma si sposta col jet per andare a giocare a polo

Il principe Harry e Meghan Markle non sono famosi per la loro coerenza. Il duca di Sussex, in particolare, è di nuovo nella bufera mediatica a causa dei suoi comportamenti, che stonano vistosamente con le prediche su un mondo più equo e green.

Harry in difesa dell’ambiente?

Il principe Harry è sempre stato un paladino della causa ambientalista. O, almeno, questa è l’immagine di sé che ha voluto darci. Solo tre mesi fa, durante il suo programma “The Me You Can’t See. A Path Forward”, ha spronato le persone ad adottare uno stile di vita più eco-friendly, spiegando a Oprah Winfrey: “Per i bambini che crescono nel mondo di oggi l’orizzonte è piuttosto deprimente: il tuo Paese d’origine può andare in fiamme, o sott’acqua, le case o le foreste vengono rase al suolo”. Il duca di Sussex ha dichiarato che il cambiamento climatico è uno dei problemi più gravi che l’umanità sta fronteggiando. Ci ha avvertito di un pericolo imminente, ma crede davvero in quel che dice?

La domanda sorge spontanea, visto che i tabloid internazionali come il Daily Mail hanno riportato una notizia che è in evidente contrapposizione con queste affermazioni. Il principe Harry avrebbe usato un jet privato Gulfstream da 20 posti e 45 milioni di sterline per arrivare fino ad Aspen (Colorando), dove si teneva il torneo di polo ISPS Handa Polo Cup. Il volo sarebbe durato due ore e il velivolo può arrivare a emettere fino a 10 tonnellate di CO2. Dove sono finiti i buoni propositi del duca? Nessuno può credere che ignorasse il potere inquinante del mezzo, che apparterrebbe a uno dei suoi amici di polo Marc Ganzi. Harry è già stato sorpreso in incresciose situazioni analoghe nel 2019, quando avrebbe effettuato quattro voli in jet privato in 11 giorni, uno dei quali per partecipare a un vertice sul clima in Sicilia.

La regola di Harry

L’esperto Tom Quinn ha inquadrato questa situazione paradossale con un commento secco. “Ciò sembra essere enormemente ipocrita, visti tutti i discorsi di Harry sui cambiamenti climatici. Harry si vede come qualcuno che guida il resto del mondo, ma il suo comportamento non è rilevante. Invece è in un enorme vicolo cieco”. Il duca di Sussex sta forse interiorizzando l’atteggiamento di certe persone molto potenti, le quali ritengono che le regole valgano per gli altri, ma mai per loro. Sembra si stia ponendo al di sopra della gente in un modo piuttosto discutibile. Poco conta che il torneo di polo sia nato come iniziativa in favore di Sentebale, la fondazione che aiuta i giovani in difficoltà nel sud dell’Africa e di cui il principe Harry è fondatore.

Anche il discorso con cui il duca ha aperto la gara suona, a questo punto, ipocrita: “La nostra missione a Sentebale consiste nell’affrontare i bisogni più immediati dei bambini vulnerabili nell’Africa meridionale…Sono entusiasta di poter sostenere Sentebale sia di persona che finanziariamente…Questa è una delle tante donazioni che ho intenzione di fare a organizzazioni di beneficenza…”. In queste poche parole c’è anche una pecca che rende la figuraccia di Harry ancora più grave: non sarebbe più elegante evitare di parlare della beneficenza che si fa o si intende fare? Ritorna quel modo di fare proprio dei Sussex, che invocano la privacy, ma poi cercano le luci della ribalta.