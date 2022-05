"Ho un problema vero...". La terribile morte sul set di Top gun

Top gun è il film del 1986 di Tony Scott che va in onda questa sera alle 22.00 sul canale Rsi La2. Mentre nei cinema è attesa l'uscita del seguito, Top Gun: Maverick, l'iconico film degli anni Ottanta torna in tv, portandosi dietro tanto la sua storia quanto le tragedie che hanno accompagnato la realizzazione e non solo.

Top gun, la trama

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è un pilota pieno di talento ma anche sconsiderato che, insieme al navigatore e amico Goose (Anthony Edwards), tende ad aggirare le regole e a reagire istintivamente, anche a costo di andare contro gli ordini. Tuttavia, grazie a una missione di salvataggio davvero spettacolare, i due vengono notati dai piani alti e spediti alla prestigiosa scuola Top gun, dove convergono tutti i piloti per venire preparati ai combattimenti militari aerei. La scuola è più dura di quanto previsto e la rivalità con gli altri - in special modo con Iceman (Val Kilmer) - spinge Maverick a dare il massimo e ad andare avanti a qualsiasi costo. Sarà proprio questo desiderio di emergere e di dimostrare il proprio valore che lo porterà al centro di un terribile incidente durante le esercitazioni che influenzerà il suo percorso, gettandolo dentro una crisi personale. Innamorato di un'istruttrice della scuola (Kelly McGillis), Maverick dovrà trovare di nuovo fiducia in sé e dimostrare che, dopotutto, nessuno sa come volare come lui.

Il terribile incidente durante la lavorazione

Top gun è un film che, senza dubbio, è diventato parte dell'immaginario collettivo a livello internazionale, sebbene negli Stati Uniti l'influenza del film è ancora più forte. Basti pensare che, secondo quanto riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, nella vera Top Gun School è attiva una sorta di multa di cinque dollari che i membri dello staff sono obbligati a pagare ogni volta che citano il film. Nonostante questo successo e il carattere immortale della storia di Maverick, Top gun è un film accompagnato da molte ombre. La più recente è quella legata al suicidio del regista, Tony Scott, avvenuto nel 2012, quando l'uomo, di sessantotto anni, si gettò da un ponte. Soprattutto, però, Top gun è caratterizzato da un incidente mortale che ha incupito la produzione e che ha tolto la vita a uno dei piloti acrobatici chiamati a fare da stunt nel film.