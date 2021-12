I film di Natale da vedere in tv la Vigilia

Come avviene ogni anno i palinsesti televisivi si riempiono di film di Natale, per dare modo ai propri spettatori di passare le festività natalizie con la compagnia di un bel film. Dalle reti Mediaset a quelle Rai, sono molti i canali che per la Vigilia di Natale hanno deciso di mettere in onda pellicole ambientate durante le feste o film che, comunque, sono diventati dei veri e propri classici di Natale.

24 dicembre: tutti i film di Natale da non perdere

Balto

Il programma "cinematografico" della Vigilia inizia con un film d'animazione destinato ai più piccoli, ma che non mancherà di irretire anche gli spettatori più adulti. Alle 14.34 su Italia 1 andrà infatti in onda Balto, la pellicola diretta da Simon Wells che racconta la vera storia di Balto, un cane da slitta che contribuì alla fine di un'epidemia di difterite in Alaska. Il film si concentra non solo sull'impresa eroica del cane, ma anche sull'accettazione di se stessi e della propria diversità. Nel cartone animato, che è liberamente ispirato alla storia vera, Balto viene presentato al pubblico come un meticcio: metà cane e metà lupo, incapace di comprendere la propria natura. Balto è un piccolo capolavoro d'animazione degli anni Novanta, ambientato durante la stagione più fredda, in un mondo coperto di neve che ben si sposa con le festività natalizie.

Senti chi parla adesso!

Alle 15.20 su Paramount Network andrà invece in onda Senti chi parla adesso!, terzo e ultimo capitolo della trilogia che vede come protagonista John Travolta. In questa nuova avventura, la famiglia Ubriacco se la deve vedere con il desiderio del piccolo Mickey di avere un cane tutto suo. Sebbene all'inizio i suoi genitori non siano affatto d'accordo, alla fine in casa arriva il cane Scag (doppiato, nella versione italiana, da Renato Pozzetto), un randagio che non sa come comportarsi all'interno di una casa. Le cose si complicano ulteriormente quando il nuovo capo di James (John Travolta) regala alla famiglia la propria cagnolina, Dalila (Monica Vitti). Se da una parte i cani reclamano tutta l'attenzione della famiglia, tra James e Molly (Kirstie Alley) le cose non sembrano andare per il verso giusto. Molly è stata licenziata dallo studio contabile in cui lavorava, mentre James è finalmente alle prese con un lavoro da pilota che ama, ma che lo tiene lontano da casa per la maggior parte del tempo. Quando, inoltre, si avvicina il Natale James cercherà di fare di tutto per ritornare a casa dai suoi figli e dalla donna che ama, ma il suo capo (Lysette Anthony), che ha una cotta per lui, sembra avere altri piani.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Tra i classici film da vedere a Natale non può mancare il film con Gene Wilder e diretto da Mel Stuart che andrà in onda alle 16.13 su Italia 1. Tratto dall'omonimo romanzo per bambini di Roald Dahl, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è la storia di un bambino povero che ha la rarissima occasione di visitare la famosa fabbrica di cioccolato Wonka insieme al proprietario stesso. Il film di Mel Stuart è un film sulle seconde possibilità e sulle capacità di vedere il bello anche nelle piccole cose di una vita altrimenti molto difficile. È inoltre una critica ai bambini troppo viziati o a quelli che vengono lasciati troppo tempo davanti alla televisione. Una riflessione che appare ancora molto attuale. Con la veste di musical - Pure Imagination è la canzone principale del film - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è un classico pieno di dolcezza e buoni sentimenti.

I "classici" della Vigilia

Il Grinch

Altro film imprescindibile della Vigilia di Natale è Il Grinch, il film diretto da Ron Howard che vede Jim Carrey nei panni del mostro verde che odia il Natale e fa di tutto per rubarlo e rovinarlo. Tratto dal racconto del Dr. Seuss, Il Grinch è un film che molto deve alle capacità istrioniche di Jim Carrey, capace di improvvisare e dare espressività al personaggio verde anche quando è costretto a nascondersi dentro una tuta scomoda e a strati e strati di trucco. La storia è ambientata nel fantasioso villaggio Chinonsò dove gli abitanti, i Nonsochì, vivono aspettando il Natale, che da sempre è considerata la festa più importante di tutte e per questo meritevole dei più attenti e strabilianti preparativi. Cindy Chi Lou è una bambina di sei anni e, dopo aver scoperto la storia del Grinch, decide di invitarlo alla grande festa di Natale di Chinonsò: ma il gesto affettuoso della bambina si dovrà scontrare con il caratteraccio dell'uomo verde. L'appuntamento con Il Grinch è alle 19.28 su Italia 1.

Una poltrona per due

Non esiste 24 dicembre senza che su Italia 1 non ci sia il film di John Landis, diventato suo malgrado un classico delle festività di Natale. Una poltrona per due - che andrà in onda alle 21.27 - è interpretato da Dan Aykroyd e Eddie Murphy, che vestono i panni di due personaggi che non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Uno, Billy Ray Valentine (Murphy) è un imbroglione che vive alla giornata; l'altro, Louis Winthorpe III (Aykroyd) è invece un uomo d'affari di successo, con una vita che sembra pressoché perfetta. La loro vita cambia quando due manager di Wall Street decidono di scommettere su di loro, a loro insaputa. Con un chiaro omaggio alla storia de Il principe e il povero, la scommessa porta i due protagonisti a scambiarsi la vita, a vestire uno i panni dell'altro. Tuttavia quando Billy Ray e Louis scoprono di essere vittime di una scommessa tra due uomini ricchi e annoiati troveranno il modo di prendersi la propria vendetta.

L'amore non va in vacanza

Alle 21.32 su Rete 4 andrà invece in onda L'amore non va in vacanza, film diretto da Nancy Meyers che vede come protagoniste femminili Cameron Diaz e Kate Winslet. Si tratta di una commedia romantica e brillante, incentrata su due donne che, sfortunate in amore, decidono di scambiarsi la casa durante le vacanze di Natale. Amanda (Diaz) abbandona la sua villa di Los Angeles e la sua agenzia di trailer per passare le feste nel Surrey, in Gran Bretagna, a casa di Iris. Quest'ultima, delusa dall'uomo con cui aveva una relazione tossica, accetta l'invito di Amanda e decide di andare a passare il Natale nell'assolata città degli angeli. Mentre Amanda fa amicizia con il fratello di Iris, Graham (Jude Law), Iris finirà col farsi coinvolgere dal simpatico Miles (Jack Black) e dal suo vicino di casa, vecchia stella di Hollywood.

La vita è meravigliosa

Se c'è un film che riesce a restituire la magia del Natale e rappresenta un classico intramontabile, quel film è La vita è meravigliosa, il film diretto da Frank Capra che andrà in onda alle 23.35 su La7. Tratto da una novella del 1939 di Philip Van Doren Stern, La vita è meravigliosa racconta la storia di George Bailey (James Stewart), un uomo che a causa di problemi finanziari si trova a un bivio della propria vita e a un passo dal commettere suicidio. Nella notte nevosa della vigilia di Natale viene tuttavia raggiunto da un uomo misterioso che gli farà rivalutare tutta la sua vita, dall'importanza avuta nella comunità alla storia d'amore con Mary (Donna Reed).

Gremlins: un film di Natale inaspettato

La lista di film di Natae da vedere durante la Vigilia si conclude alle 23.52 su Italia 1 con Gremlins, il film horror firmato da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg che ha finito col diventare una storia imprescindibile delle festività invernali. La storia prende il via quando il giovane Billy riceve come regalo di Natale un Mogwai, una misteriosa creatura di cui si ignora l'origine. Per prendersi cura di un Mogway ci sono solo poche regole da seguire: non esporlo alla luce, non bagnarlo e mai e poi mai dargli da mangiare dopo che è scoccata la mezzanotte. Tuttavia Billy non è un padrone molto attento e ben presto viene meno a queste regole: le conseguenze sono catastrofiche: quando il Mogwai viene bagnato si riproduce in modo asessuato in una percentuale da 1 a 5. Ben presto, quindi, Billy e i suoi amici dovranno vedersela con un vero e proprio esercito di creature assetate di sangue.