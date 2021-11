Icardi-Wanda, è di nuovo crisi. E spunta un video hot

La telenovela argentina tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua. E, come accade nelle migliori sceneggiature, arriva a un nuovo colpo di scena proprio quando tutto sembrava essersi risolto. Tra il calciatore del Paris Saint-Germain e la moglie tirerebbe nuovamente aria di crisi, come suggeriscono alcuni indizi prontamente colti dagli appassionati del genere. L'attaccante ha infatti rimosso il proprio account Instagram, mentre Wanda ha cancellato il romantico post che nei giorni scorsi aveva suggellato una (apparente) riconciliazione tra i due. Ma l'idillio a quanto pare è durato ben poco e la missiva scritta da Icardi per salvare in extremis il matrimonio rischia di ritornare lettera morta. Stando a quanto riportano gli ultimi gossip argentini, la donna avrebbe infatti litigato nuovamente con Maurito a motivo della modella e attrice 29enne China Suarez, con la quale il calciatore aveva avuto una fitta e frizzante corrispondenza. ¡Qué escándalo!

Secondo la giornalista argentina Yanina Latorre di Canal13, i messaggi tra Icardi e la modella sarebbero continuati anche dopo lo scandalo e i due potrebbero addirittura essersi incontrati. Al programma Los Angeles de la Mañana, la donna ha inoltre parlato di un filmato a luci rosse dai contenuti inequivocabili che la Suarez ha inviato a Mauro e, pare, anche ad altri giocatori della Nazionale argentina. Wanda, ha aggiunto la giornalista, lo avrebbe scoperto e sarebbe andata su tutte le furie. " China ama riprendersi e inviare tutto ai ragazzi che le piacciono. È una cattiva persona ", ha commentato Yanina Latorre, considerata ormai un'esperta delle vicissitudini di casa Icardi.

Il caso gossipparo, insomma, continua a tenere banco ben più delle imprese calcistiche di Icardi e di quelle imprenditoriali della moglie. Pare peraltro che i continui rumors sulla coppia avessero creato non pochi imbarazzi negli spogliatori e tra i dirigenti del Psg. In Argentina c'è inoltre chi sostiene che Maurito avrebbe provato a sedurre anche un'altra donna, la modella, Rocio Guirao Diaz, ben prima di China Suarez. L'unica cosa certa, al momento, è che il suo account Instagram è sparito dai radar e che Wanda nelle scorse ore è volata a Milano, stavolta senza portare con sé i figli. Potrebbe essere il segnale di una nuova insanabile rottura. O, forse, solo l’inizio di un ulteriore e improbabile capitolo della telenovela.