"Come è possibile?". Il dolore di Cicciolina per il fratello morto all'improvviso

Un lutto improvviso, inaspettato: la morte di uno dei suoi affetti più cari. Ilona Staller, in arte Cicciolina, si dice " distrutta dal dolore ". Nelle scorse ore, con un post pubblicato sui social, l'ex pornodiva ha annunciato la scomparsa di suo fratello Laszlo Staller, avvenuta improvvisamente la mattina del 2 gennaio. Una notizia che ha profondamente scosso l'artista ungherese, la quale lo scorso 26 novembre aveva festeggiato i suoi 70 anni.

Ma dalla gioia di quel traguardo, accompagnato da nuovi progetti, al dolore per questa tragica scomparsa non è passato putroppo molto tempo. " Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022 ", ha scritto Ilona Staller sui social, accompagnando il messaggio con una vecchia foto che ritaeva l'uomo. E ancora, su Twitter: " Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano!! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia ".

In un altro post scritto proprio nelle scorse ore, l'ex pornodiva ha aggiunto ulteriori considerazioni che non hanno mancato di destare l'attenzione per i loro contenuti poco chiari. Una sorta di sfogo, o forse un attacco. " È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio!!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata …che…?? ", ha sostenuto Ilona. Affermazioni che, pur nel dolore dettato dalla ferale circostanza, hanno sollevato anche alcune critiche proprio per quell'accostamento non giustificato con il vaccino.