"Ingrassa, malata": Giulia De Lellis finisce nel mirino degli hater

Insulti e offese sul profilo di Giulia De Lellis dopo la pubblicazione di un nuovo scatto in cui l’influencer si mostra perfettamente in forma.

La rivolta da parte degli hater nasce in seguito alle ultime dichiarazioni della De Lellis sulla sua forma fisica. La fidanzata di Andrea Damante, infatti, solo qualche giorno fa, aveva condiviso sui social alcuni trucchetti consigliati dal nutrizionista e finalizzati a perdere qualche chilo eliminando la ritenzione idrica. Dopo la lunga quarantena durante la quale Giulia aveva messo su qualche etto, infatti, aveva ritenuto opportuno rivolgersi ad un esperto per capire come riacquistare la perfetta forma fisica.

La scelta di pubblicare sui social alcune bevande a base di acqua ed altri prodotti naturali utili per “asciugarsi un po’” aveva fatto insorgere la rete e scatenato la reazione furibonda di Valentina Dallari. “ La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta grazie… la solita superficiale… Ragazzi, dai su perché diamo spazio a sta gente? ”, aveva sbottato la ex tronista alla quale, però, la De Lellis ha scelto di replicare con l’indifferenza.

A distanza di qualche giorno da quella querelle social, Giulia ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto realizzato direttamente dalla casa che condivide a Milano con Andrea Damante e, ancora una volta, le offese degli hater non si sono fatte attendere.

“Vorrei sapere dove ti devi asciugare”, ha commentato un utente, “Deve asciugare il cervello che non ha”, “Il Dama l'ha sempre fatta sentire fuori forma, adesso che sono tornati insieme le torneranno i complessi”, si continua a leggere, “Troppo magra, fa le diete e dice sempre che deve dimagrire. È un po’ malata!”, “Improvvisamente super fissata con drenanti, diete e ricette super light. Prima era molto più serena e tranquilla”, ha continuato a notare qualcun altro insinuando che la causa della nuova dieta della De Lellis sia Andrea Damante.

Lei, come di consueto, ha scelto di non replicare alle offese e ai commenti dispregiativi dei suoi hater continuando a condividere nelle sue Instagram story le bevande drenanti che sta usando in questi ultimi periodi.