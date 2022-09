"Volgare e rancoroso". Così la Lucarelli stronca Francesco Totti

Com'era inevitabile, l'intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della sera ha generato un importante terremoto mediatico. Com'è ormai consuetudine, si sono nuovamente definiti schieramenti netti tra chi considera irresponsabile l'intervista in cui l'ex capitano rivela retroscena privati della separazione e chi, invece, lo supporta dopo mesi in cui è stato additato come unico responsabile della separazione da Ilary Blasi. Ma mentre la diretta interessata ha deciso di tacere e si mostra a casa della nonna mentre mangia la pasta fresca, ci sono altri che parlano al posto suo. Prima fra tutti, Selvaggia Lucarelli che con un post social ha duramente criticato la scelta di Francesco Totti.

La giornalista la definisce " un'intervista sciagurata ", che è stata " evidentemente concordata con chi lo sta affiancando nella sua battaglia legale e pensa che lo stile dei divorzi anni ‘90-2000 in cui vinceva chi tirava fuori più scheletri dall’armadio altrui, funzioni ancora ". Secondo Selvaggia Lucarelli, questo sistema non funzionerebbe e questa resta solo un'intervista " rancorosa, indiscreta, volgare ". Selvaggia Lucarelli, come al solito, non usa mezzi termini nel suo affondo contro l'ex capitano e spiega a lui, ma evidentemente anche i suoi legali, che " non funziona il tono vittimistico da eroe maschio che depone lo scudo e non ha la moglie sufficientemente accudente ". La giornalista critica il fatto che Totti abbia dichiarato che non sia stato lui il primo a tradire e che " viene il sospetto che in casa andasse a tutti bene così, finché poi non ti becca Signorini ".