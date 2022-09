"Non ho tradito io per primo". Ecco le prime parole di Totti su Ilary

Dopo mesi di indiscrezioni che si sono rincorse sui maggiori quotidiani e sulle riviste di gossip in merito alla separazione più chiacchierata dell'anno, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il primo a rompere il silenzio è stato l'ex capitano della Roma. Con un tempismo chirurgico, che sembra quasi voler anticipare le mosse di sua moglie - la quale pare sia pronta a rilasciare una lunga intervista televisiva nelle prossime settimane - Francesco Totti ha parlato dalle colonne del Corriere della sera e ha raccontato la sua verità. " Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C'è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c'è un amore durato vent'anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così ", ha esordito il Capitano.

La crisi

Dal tono utilizzato nel corso dell'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, si evince che Francesco Totti ha accumulato molta rabbia in questi mesi, soprattutto davanti alle falsità che sono state raccontate in merito alla fine del matrimonio e alle sue cause. " Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli ", ha sbottato l'ex Pupone, che ha deciso di dire tutto e di non tacere su nessun aspetto di questa vicenda: " La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016 ".

Francesco Totti ha raccontato le difficoltà di smettere di giocare dopo tanti anni trascorsi sui campi di calcio, poi la rottura con la società che era stata la sua casa per gran parte della vita. " La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l'importanza di questo dolore ", ha spiegato il numero 10. Un altro elemento di rottura per i suoi equilibri è stata la morte del padre per Covid a ottobre 2020: " Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Papà mio per me c'era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo ".

Lo stesso Capitano ha contratto il Covid in forma violenta poco dopo la morte del padre e recrimina l'assenza di Ilary al suo fianco: " Quando avevo più bisogno di lei, non c'è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L'ultimo anno è stato duro. Non c'era più dialogo, non c'era più niente ". Francesco Totti non addossa l'intera colpa della rottura all'ex moglie, parla di responsabilità al 50%, ma respinge le attribuzioni alla storia con Noemi Bocchi: " La nostra storia è iniziata dopo capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo ".

La rottura

Tutto sarebbe iniziato quando al Capitano sono arrivate le prime chiacchiere su possibili infedeltà da parte di sua moglie. " A settembre dell'anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi ", ha ammesso Francesco Totti, sottolineando di non aver mai guardato il telefono della moglie fino a quel momento. " Ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima ", ha detto Totti.

L'ex Capitano non fa nomi, ma sottolinea come quella persona sia molto diversa da quello che è lui: " È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l'ha avuto ". Stando al suo racconto, i messaggi erano chiari, " qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me ". A quel punto, Francesco Totti ha cercato di far finta di nulla, poi è arrivata la "bomba" di Dagospia a rivelare il rapporto con Noemi Bocchi. Rapporto che inizialmente Totti ha smentito quando la Blasi gli ha chiesto conto, così come ha fatto lei a parti invertite. I tentativi di rimettere insieme il matrimonio, a quel punto, non sono mai stati concreti. Quindi è arrivata la decisione di comunicare la fine del matrimonio. " Avrei preferito un comunicato solo, firmato da tutte e due, per dire che avevamo provato a superare le difficoltà ma non ci eravamo riusciti. Ilary non ha voluto: perché era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo ", ha spiegato l'ex capitano.

Il post-comunicato