Giulia De Lellis usa il sapone dei piatti per sgrassare i capelli. E in rete la prendono in giro

Giulia De Lellis non smette di stupire i suoi seguaci e di far parlare di sé. Si dice che "bene o male, purché se ne parli" e la compagna di Andrea Damante sembra aver preso alla lettera questo modo di dire. Giulia De Lellis condivide sui social gran parte della sua vita, svelando alle sue seguaci alcuni dei suoi trucchi di bellezza. L'ultimo segreto l'ha rivelato ieri ma stavolta le sue parole hanno destato l'ironia del web, a causa di un espediente forse troppo ardito da parte dell'influencer.

Come molte altre sue colleghe, Giulia De Lellis in questi giorni è tornata sul set per i servizi fotografici. La fidanzata di Damante è testimonial di numerosi brand di moda e dopo lo stop imposto dal coronavirus ha finalmente potuto riprendere la sua normale attività. La giornata è stata ampiamente ripresa sui social, con numerose storie che hanno documentato ai suoi seguaci la vita da set. Il ritorno alla normalità di Giulia De Lellis è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi seguaci e tutto sembrava andato liscio per l'influencer. Per rendere le foto accattivanti, oltre alla post-produzione digitale, ci sono dei piccoli espedienti che si utilizzano per migliorare la resa complessiva degli scatti. Durante il servizio per il brand, a Giulia De Lellis è stato applicato un olio per capelli per dare l'effetto bagnato vivido alla sua chioma, che risaltasse nelle fotografie. Il trucco è riuscito ma i problemi per Giulia De Lellis sono arrivati una volta finito il lavoro e rientrata a casa.

Pare, infatti, che l'influencer abbia avuto non poca difficoltà a rimuovere completamente l'olio dai suoi capelli, solitamente morbidi e lucenti. Nonostante i lavaggi sembra che il prodotto non venisse rimosso adeguatamente dalla chioma e allora Giulia De Lellis ha pensato di optare per un rimedio estemporaneo, che ha fatto clamore in rete. Per lavare a fondo i capelli e rimuovere del tutto le tracce di unto, l'influencer ha deciso di applicare il detersivo per i piatti. Se funziona per eliminare l'unto dalle stoviglie, può funzionare anche per i capelli. Forse. Tuttavia, la stessa Giulia dev'essersi accorta di aver fatto qualcosa di non proprio adeguato, tanto che si è appellata agli esperti: " Parrucchieri, dovete dirmi se ho fatto una cazzata o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi hanno messo un litro di olio tra i capelli e sono tornata a casa disperata. Ho pensato di risolvere la situazone con un sapone per piatti. Boh, sgrassa tutto... Ho pensato che sgrasserà anche la cute. "