Giulia De Lellis è incinta di Andrea Damante?

Giulia De Lellis è incinta? I social non hanno dubbi dopo la pubblicazione di uno video sospetto da parte dell'influencer nelle sue storie. Sarebbe una notizia sensazionale per i tantissimi fan di GDL, che da poco più di due mesi è tornata con Andrea Damante, con il quale ha trascorso l'intera quarantena nella casa di Pomezia dei genitori di lei. La gravidanza di Giulia suggellerebbe un ritorno di fiamma sperato e tanto atteso, dopo che entrambi avevano cercato la felicità nelle braccia di altri, senza però trovarla.

Ci sono persone che nascono per stare insieme, che nonostante le liti, le discussioni e tutto quello che di tossico ci possa essere in una relazione che finisce. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati e ripresi diverse volte, nel mezzo lei ha avuto un breve flirt con Irama e una lunga storia d'amore con Andrea Iannone, con il quale ha convissuto a Lugano per quasi un anno. La loro relazione è finita in modo burrascoso dopo settimane di tensioni. Il riavvicinamento con Andrea Damante da parte di Giulia De Lellis è stato quasi immediato e i due non hanno perso tempo per cercare una nuova intimità e una nuova quotidianità di coppia. Le voci di un ritorno di fiamma si sono inseguite per qualche settimana prima che i due confermassero il gossip. Le fan di Giulia De Lellis e di Andrea Iannone sono sempre molto attente ai dettagli e non è loro sfuggito che i due fossero insieme da quando è scoccato il lockdown.

Dopo il primo allentamento delle misure restrittive, Andrea Damante ha fatto ritorno nella sua abitazione di Milano ma Giulia De Lellis non ha resistito a lungo a Pomezia e tempo pochi giorni ha raggiunto il Dama. Ora i due convivono nell'abitazione milanese del dj e sembra che le cose tra loro funzionino a meraviglia. Dopo i primi tempi di silenzio, durante i quali hanno preferito non rendere pubblica la loro relazione, ora non mancano le foto e i video che li ritraggono insieme. Tuttavia, è una breve clip di Giulia De Lellis ad aver innescato il gossip sulla presunta gravidanza. Nel promuovere un brand di abbigliamento, l'influencer si è mostrata con un abitino molto morbido che ha mostrato quello che, forse anche grazie alla prospettiva, sembra essere un pancino sospetto.

Se un indizio non è una prova, due sono già una quasi conferma, almeno stando a quanto riferiscono i fan della coppia. In una storia successiva, Giulia ha condiviso alcuni orsetti, che nell'iconografia comune sono simbolo di infanzia. In realtà si tratta di una parte del regalo di Andrea Damante per l'anniversario della scelta a Uomini e Donne ma per alcuni seguaci della coppia la cicogna pare essere già volo. Giulia De Lellis ha frenato molte volte gli entusiasmi dei suoi fan, dichiarando di voler andare con molta calma senza forzare le tappe, ma chissà, magari questa volta i fan potrebbero aver visto giusto?