"Iva Zanicchi è tornata a casa" Ecco come sta dopo il Covid 19

Anche Iva Zanicchi è tornata a casa. La popolare cantante ed ex parlamentare è stata dimessa dall'ospedale di Vimercate, dove alcuni giorni fa è stata ricoverata per Covid. Anche il suo percorso con il contagio è stato imprevisto, al pari di tante altre persone che, dopo i primi giorni in cui sembrava fossero asintomatici, ha dovuto fare i conti con il progredire della malattia, che nel suo caso l'ha portata fino alla polmonite bilaterale interstiziale. È stata lei stessa nei giorni scorsi ad aggiornare i suoi seguaci dall'ospedale, tranquillizzando quanti si erano preoccupati delle sue condizioni di salute.

" La nostra grande Iva Zanicchi è tornata a casa ", ha scritto Cristiano Malgioglio, molto amico della cantante. È stato lui il primo a rilanciare la notizia tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla Zanicchi e a Barbara d'Urso durante una puntata del Grande Fratello 16, del quale i due cantanti erano opinionisti. Non è chiaro se Iva Zanicchi si sia negativizzata o se debba continuare l'isolamento presso il suo domicilio, quel che è importante è che le sue condizioni di salute siano migliorate. Lei stessa ha voluto condividere un breve video insieme ai medici e agli infermieri che le sono stati accanti in questi giorni, ringraziandoli per il lavoro svolto. Ancora presente l'affanno per la cantante, che però ha riacquistato il buon umore. Sono stati due i video che l'ex parlamentare ha condiviso sul suo profilo di Instagram per raccontare la sua odissea con il Covid ma senza spettacolarizzare, come fatto da altri personaggi noti che hanno creato dei veri e propri diari della quarantena. In realtà, l'intero percorso con il coronavirus è stato social fino a questo momento, anche l'annuncio di aver contratto l'infezione, pubblicato per errore dalla cantante che, invece di inviare un breve video su Whatsapp ai suoi conoscenti, ha per errore pubblicato quella stessa clip sul suo profilo Instagram.

A quel punto la cantante è stata inondata di messaggi e così, parlando all'Adnkronos, spiegò di aver contratto il virus ma di essere asintomatica. Inizialmente il suo percorso con il coronavirus è stato domiciliare insieme a sua sorella e al compagno, anche loro contagiati. Poi è caduto il silenzio ma i suoi fan non si sono allarmati, vista la scarsa attitudine ai social di Iva Zanicchi, che è ricomparsa in video dopo qualche giorno, distesa nel letto di una camera dell'ospedale di Vimercate con il catetere nasale per l'ossigenoterapia. È apparsa provata dalla polmonite ma nonostante tutto aveva ancora l'ottimismo che da sempre la contraddistingue. Di nuovo silenzio da parte sua, finché non torna in video, sempre dall'ospedale e con il catetere nei seni nasali, per spiegare che stava per essere dimessa ma poi è tornata la febbre. Evidente la delusione in quel momento per Iva Zanicchi, che ora però sembra essersi lasciata il peggio alle spalle.