"È tornata la febbre, polmonite" Peggioramento per Iva Zanicchi

Il coronavirus sta mettendo a dura prova Iva Zanicchi. L'artista avrebbe dovuto lasciare l'ospedale di Vimercate oggi, ma il ritorno della febbre e le condizioni sempre precarie le hanno impedito di poter rientrare a casa. Lo ha annunciato lei stessa sulla sua pagina Instagram, aggiornando i suoi seguaci sulle sue attuali condizioni di salute.

Iva Zanicchi è tornata a parlare sui social network a distanza di pochi giorni dall'ultimo preoccupante video. Nell'ultimo post la cantante aveva annunciato di esser stata ricoverata all'ospedale milanese di Vimercate per l'insorgere di una polmonite bilaterale causata dal coronavirus. In quell'occasione Iva Zanicchi, pur parlando di un peggioramento del suo quadro clinico, aveva ringraziato tutti i suoi sostenitori per l'affetto e le centinaia di messaggi di vicinanza ricevuti. Da allora però non aveva più dato sue notizie.

Sono ancora qui all'ospedale. Sono un po' in crisi, sono delusa, perché mi è tornata la febbre e invece pensavo di tornare a casa ma ancora no. Ho sempre la polmonite non mi lasciano andare

Poche ore fa, invece, Iva Zanicchi è tornata a parlare in prima persona attraverso il suo account Instagram. Con la voce rotta dall'emozione e affaticata per la mancanza di fiato, la cannula nasale per l'e lo sguardo nascosto dagli occhiali scuri la popolare cantante ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni ancora preoccupanti: "".