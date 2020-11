Ivana Trump: "Ivanka presidente? Potrebbe farcela"

Un vero è proprio show quello andato in onda a Live non è la d’Urso quando in collegamento arriva l’ex moglie di Donald Trump, Ivana che insieme all'ex marito, l'italiano Rossano Rubicondi sono stati invitati a commentare la sconfitta alle elezioni dell’ex presidente americano. Particolarmente divertiti e su di giri, soprattutto Rubicondi l’intervista si apre con l’ex marito di Ivana Trump che con un cartello si propone alle prossime elezioni americane 2024. “ Se uno perde, perde. Io prendo le cose così come sono - dice con un tono di voce un po’ annoiato Ivana - lui ha veramente lottato fino in fondo, ma poi ha perso e deve accettare che le cose sono andate così “.

Il tono di voce è forse dovuto quello che lei racconta poco dopo: " Mi auguro finisca tutto questo, ci sono state proteste dinanzi casa mia, è stato un vero e proprio incubo e voglio semplicemente che finisca in un modo o nell’altro ”. Ivana infatti è forse una delle mogli più famose di Donald Trump ed in America è molto conosciuta. Con l’ex presidente ha avuto tre figli, due maschi e una femmina, di cui Ivanka che da sempre è stata il braccio destro del presidente tanto da creare anche molte frizioni con la ex First Lady Melania.

Ed infatti quando le viene chiesto da Barbara D’Urso se Ivanka potrebbe correre per le prossime elezioni lei risponde senza esitare: " Credo che lei possa farcela ”. Ma non è tanto questo che attira le attenzioni e fa impazzire la rete con divertenti meme, piuttosto il comportamento di Rubicondi che viene frequentemente ripreso da Ivana che continua per tutta l’intervista a darle dei colpetti con la mano. Alla domanda della d’Urso sul perché di questo comportamento arriva la secca risposta di Rubicondi: “ Sono venti anni che Ivana mi da delle mazzate quindi tutto normale ”.

L’intervista continua quindi sulla loro coppia e la cosa torna a far sorridere Ivana fino a quel momento rimasta molto seria. “È single ora?” le chiede Barbara d’Urso? Ma non è lei a rispondere piuttosto Rubicondi che con la sua solita ironia dice: “ dopo di me è impossibile trovare qualcun altro! ”. Ma Ivanka interviene: “Ora sono single, ma non mi sposerò più, l'ho già fatto due volte".