Jennifer Lopez viola la quarantena: beccata all'uscita di una palestra a Miami

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime nel mondo, che sono salite a quota 62.376. Questo è quanto riportano i dati dell'ultimo bollettino fornito dalla Johns Hopkins University e aggiornato allo scorso 4 aprile. Secondo la stessa fonte, i Paesi dal tasso di mortalità più alto sono Italia, Usa e Spagna. Negli ultimi giorni, particolarmente colpita dal patogeno è stata la popolazione statunitense. Negli Usa, dove la pandemia si sta dilagando velocemente, si registrano almeno 8mila morti. E molti vip si sono attivati in rete, per lanciare messaggi volti a sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione del Covid-19. Tuttavia, nelle ultime ore una delle artiste latin-pop più amate del Pianeta è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per essere accusata dal web di aver infranto le regole della quarantena, attuata nel mondo come misura antivirus. Si tratta di Jennifer Lopez.

Proprio come è accaduto nel Belpaese, anche in Florida è stato disposto l'obbligo di quarantena.

The 'Entitled' Think Rules Don't Apply to Them...



People worldwide have been told to stay home. Public spaces have been shut down, but it seems Jennifer Lopez and husband Alex Rodriguez got their local gym in Miami to open just for them. pic.twitter.com/uVFD5Rp34Z — BigBadDenis (@BigBadDenis) April 3, 2020

Quasi tutte le attività, in Florida, sono allo stato attuale chiuse, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dal governatore Ron DeSantis per fronteggiare la pandemia. Ma, da quanto trapela alla visione di alcune foto pubblicate da Page six e finite sui social, Jennifer Lopez non è a quanto pare riuscita a resistere alla tentazione di recarsi in palestra per avere una nuova sessione di allenamento, nonostante l'emergenza globale Covid-19.

Nella giornata di mercoledì 1° aprile, la star newyorkese 50enne è stata beccata dai paparazzi mentre era in tenuta sportiva e insieme al compagno, Alex Rodriguez (44 anni, ndr), all'uscita di una palestra sita a Miami. E, sulla porta di accesso della stessa -così come trapela dalle foto incriminate- è affisso un cartello dal seguente messaggio d'invito alla prevenzione della diffusione del Covid-19: "The gym is not open. Stay home, stay safe"; "La palestra non è aperta. Resta a casa, al sicuro".

Intanto, le foto dell'uscita incriminata - di cui sono diventati protagonisti J Lo e il suo attuale compagno- hanno fatto il giro del web, in poco tempo. A margine delle stesse, inoltre, non sono mancati i commenti degli utenti, sui social. Tra cui, si legge il messaggio critico riportato da Dave Ryan, su Twitter: "Motivo per non adorare le celebrità numero 592. Anche se in Florida c'è l'obbligo della quarantena, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono stati fotografati mentre lasciavano una palestra di Miami. In alcune foto, puoi persino vedere un cartello sulla porta che dice: "La palestra non è aperta. Resta a casa, stai al sicuro".