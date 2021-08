Gli amici delle vacanze lancia John Cena "festaiolo"

Il cinema disimpegnato lascia il grande schermo per trovare nello streaming una casa accogliente. Dal 27 agosto, infatti, sulle frequenze di Disney+ e tra le “pagine” di Star – la piattaforma per adulti del nuovo colosso dell’intrattenimento – propone per i suoi abbonati una commedia di stile, sagace e divertente. John Cena, l’ex pugile dai profondi occhi azzurri, è uno tra i nomi di richiamo de Gli amici delle Vacanze, titolo italiano per Vacation Friends. Il film arriva non solo nel catalogo italiano ma anche lì dove il servizio della Disney+ è attivo. Un film, ovviamente, che non passerà alla storia come la miglior commedia di fine estate, ma nel suo piccolo, regala al pubblico il giusto intrattenimento. John Cena è un vero mattatore, confermandosi il nuovo re delle commedie americane.

Gli amici delle vacanze, la trama

Al centro della storia ci sono due coppie: quella calma e pacata formata da Marcus (Lil Rey Howey) e Emily (Yvonne Orji) e quella festaiola e dissipata composta da Ron (John Cena) e Kyla (Meredith Hagner). Si incontrano in un resort di super lusso in Messico con due visioni molto differenti di trascorrere le vacanze. La coppia più morigerata, però, alla fine si lascia coinvolgere nella ricerca di emozioni forti di Ron e Kyla. Una volta tornati a casa e segnati da ciò che è successo in Messico, Marcus ed Emily non hanno nessuna intenzione di intrattenere altri rapporti con gli amici conosciuti durante il loro soggiorno al resort. Fino a quando, mesi dopo, Ron e la sua compagna si presentano al matrimonio di Marcus creando caos anche nel giorno più importate della coppia di neo sposi. Facendo capire che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza.

Un ex pugile nel cast

"Sono stato molto contento di prendere parte a questo lavoro – rivela l’ex pugile durante la conferenza stampa di presentazione de Gli amici delle Vacanze -. Per me è stata una bellissima esperienza come artista. Cosa strana, ma ho conosciuto un lato di me stesso che non sapevo neanche che esistesse. Ron è un personaggio che mi ha somiglia, sotto certi punti di vista. Ero connesso a lui. Sì, mi sono divertito ma nella realtà non sono poi così festaiolo. Diciamo che mi diverto ma con parsimonia". Anche il resto del cast è presente all’evento virtuale trasmesso in diretta da Los Angeles.

E Yvonne Orji, che ne Gli amici delle Vacanze ha prestato il volto per la pacata Emily, rivela che nella realtà è "una persona tranquilla" proprio come il personaggio che ha interpretato. Ammette, però, di avere un carattere "molto espansivo", e che il suo personaggio "è stato volutamente creato in quel modo solo per metterlo in contrapposizione con quello di Kyla", rivela. "Se nella vita mi sono mai comportato come Ron?", si domanda poi John Cena. "Beh, lui è lesto, è più sciolto di me e comprendo il suo modo di fare. Nella vita vera, però, non oserei mai presentarmi a un matrimonio di un amico senza invito. Quello è un momento importate", conclude.