Jovanotti ha il Covid: "I tamponi rapidi non sono così efficaci"

Jovanotti "pensa" positivo. Ma non come nel titolo della sua celebre canzone. Stavolta, purtroppo, la positività testimoniata dall'artista è quella al Covid. In una serie di video pubblicati sui social, Lorenzo Cherubini ha comunicato di aver contratto il coronavirus, con il suo corollario di fastidiosi sintomi: febbre alta, tosse, mal di gola, dolori muscolari. Ad aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute è stato il cantante stesso, che si è ripreso in diverse parti della casa con indosso una t-shirt bianca e una camicia a scacchi rossa. " Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, passerà anche il virus ", ha affermato l'artista romano, cercando di sdrammatizzare il particolare momento.

" È un'influenza di quelle toste ", ha detto Jovanotti, che poi, con un sorriso, si è rivolto idealmente al virus e gli ha sferrato dei pugni virtuali. " Vai via dai, ci sono posti migliori... ". In video, con il viso decisamente affaticato, il cantante 55enne ha inoltre raccontato di avvertire un mal di gola " pazzesco " e di accusare una dolenzia ai muscoli. Di seguito, mostrando il termometro, ha commentato: " Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono comunque vaccinato... ". In un altro breve filmato, Cherubini ha osservato: " Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzioni ". Infatti - ha aggiunto - " poi la sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: 'Stamattina ero negativo poi ho fatto il molecolare e sono positivo' ".

Un Jovanotti inedito, quello apparso stavolta sui social. Comprensibilmente provato dal contagio e dai suoi sintomi, ma non per questo rassegnato o pessimista. Solo pochi giorni fa, in quel caso con toni ben più energici, il cantante aveva annunciato ai fan dei social l'arrivo del suo nuovo singolo "La Primavera", insieme a ben altre quattro canzoni. " Ohh, domani si esce con cinque pezzi nuovi! ", aveva esclamato Cherubini, che con i nuovi brani ha anticipato l'uscita del "Disco del Sole", un album in uscita - senza schemi prefissati - nel corso del prossimo anno. Un progetto discografico a puntate, insomma.

Nei giorni delle festività natalizie, tuttavia, a costringere l'artista a una pausa ci ha pensato il Covid, tornato purtroppo a colpire con un forte incremento dei casi anche nel nostro Paese.