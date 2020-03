Justine Mattera sui funerali di Paolo Limiti: "Sembrava una farsa"

Lo scorso lunedì 2 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me - format condotto da Caterina Balivo su Rai 1- che ha visto Justine Mattera protagonista dello spazio televisivo "La lavatrice". E nell'appuntamento tv in questione, la showgirl ha lavato i suoi "panni sporchi" davanti alle telecamere, raccontandosi a ruota libera su vita privata e carriera senza lesinare commenti sulle critiche degli hater. In particolare quelle ricevute circa il rumor sulla sua presunta assenza ai funerali di Paolo Limiti, con cui è stata sposata dal 2000 al 2002.

"Io volevo dei figli e lui diceva che non voleva fare il papà-nonno. Volevamo forse percorrere strade diverse -ha, così, esordito nell'intervista, motivando la sua separazione dal compianto ex -. Paolo era sempre affettuoso con me e il mio marito Fabrizio (la showgirl allude al secondo marito, Fabrizio Cassata, con cui è sposata dal 2009, ndr) ne era geloso. Io e Paolo siamo rimasti molto amici". Recentemente, aveva ricevuto diverse critiche pesanti a margine dei funerali del conduttore milanese (tenutisi nel 2017, ndr), del tipo "Justine Mattera non lo ha omaggiato"; "Lei non era presente ai funerali dell'ex marito"; "Non ha versato nemmeno una lacrima per Limiti". E - proprio a Vieni da me - ha voluto rivelare un retroscena inedito, chiarendo così di non essersi assentata alle esequie dell'ex marito: "Io c'ero ai funerali, ma non mi sono fatta vedere. Sono stata dietro, in fondo alla folla. Non me la sono sentita di affrontare le altre persone... né di essere ripresa dalle telecamere. Mi sembrava tutta una recita. Come se il tutto sminuisse i miei veri sentimenti".

E ha proseguito: "Sono stata dietro e mi sembrava tutta una farsa. Loro pensavano di me 'quella non sapeva fare niente' (Justine allude ai presenti ai funerali dell'ex, ndr). Vedevo la gente che andava a salutarlo e non me la sono sentita di farmi vedere dalle telecamere, ai funerali. Sentivo un vuoto enorme. Da anni non stavamo insieme, ma ho sentito un vuoto". A conclusione del suo intervento sul doloroso addio a Limiti, ha infine destinato un messaggio ai suoi hater: "Ognuno ha il diritto di elaborare il lutto come meglio crede. E le critiche sono fuori luogo, specialmente in questo caso. Sono sempre stata molto riconoscente a Paolo".

Le nuove dichiarazioni di Justine Mattera rilasciate sui funerali di Paolo Limiti sono mostrate in un video, che la pagina Instagram ufficiale di Vieni da me ha condiviso con il web. E sotto il post in questione, non sono mancati messaggi riportati in difesa della showgirl. "Non è certo partecipando ad un funerale - si legge, infatti, tra i commenti degli utenti- che si esprime il dolore e l'amore per la persona defunta! Oltretutto potrebbe darsi che una persona non sia in grado di sostenere psicologicamente un funerale (che personalmente trovo devastante). Oppure la persona potrebbe essere atea o di altre religioni.. In ogni modo è un diritto sacrosanto che ognuno elabori il lutto come meglio riesce senza essere criticati e giudicati come invece accade sovente, ma questo dovrebbe valere per tutti, anche per chi non è famoso!".

Justine Mattera risponde alle critiche sulle foto sexy

Nel corso della sua ultima ospitata tv, Justine Mattera ha voluto rispondere anche ai commenti critici ricevuti dal web sulla sua carriera: "Non so perché io venga giudicata per le foto sexy... forse perché sono mamma? O forse perché ho 49 anni, quasi 50? Una donna fa foto sexy e viene pagata per questo e tutti si scandalizzano. Non me ne vergogno. Siamo tutti esibizionisti. I social poi sono esibizionisti di fondo, dove tutti fanno vedere quello che hanno da far vedere. Il lavoro, il cervello, il corpo, la famiglia".

A scatenare non poche polemiche di recente è stato, in particolare, un suo video condiviso con i follower su Instagram, in cui lei indossa un completo di lingerie rosso mentre posa per un photoshoot in sella ad una bicicletta. E il filmato in questione è stato mandato in onda dalla regia di Vieni da me e mostrato in diretta alla stessa showgirl. La quale ha motivato, ai telespettatori, la scelta di posare in modo audace sul set del suo ultimo servizio fotografico. "Ho condiviso con il web questo video -ha sottolineato-, per far vedere che le mie foto non sono ritoccate. L'immagine di donna sexy e al contempo sportiva funziona, per me. Certi commenti mi fanno proprio male. Perché la gente non ti capisce e pensa male. Per me è diventato un business, forse fa un po' ridere. Ho la mia età e tanta gente pensa che ad una certa età non puoi fare certe cose".