Kate Middleton cerca di stemperare le tensioni tra William e Harry

Il ruolo di paciera è diventata quasi una costante per Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge è stata infatti l’artefice di un piccolo gesto di distensione nei confronti di Meghan Markle e del Principe Harry, che hanno presenziato al loro ultimo impegno ufficiale come membri senior della Royal Family, in occasione delle celebrazioni per il Commonwealth Day, come riporta il Mirror.

Il ritorno di Meghan e Harry nel Regno Unito ha registrato un incremento dell’attenzione nei confronti dei Sussex: il momento della Megxit è quasi giunto, per questo tutti i media cercano di scorgere le possibili reazioni dei diretti interessati. In particolare, la messa del Commonwealth Day è stato il momento in cui Harry e il Principe William - tra i quali si ventila da tempo una possibile frattura - si sono incontrati in pubblico.

Mentre Harry e Meghan sono apparsi impacciati e a disagio, Kate ha fatto un gesto distensivo per placare gli animi, anche se a quanto pare non è stato sufficiente. I duchi di Sussex non avrebbero potuto prendere parte alla processione con la Regina Elisabetta II, così anche i duchi di Cambridge vi hanno rinunciato, in modo da attendere tutti insieme in chiesa, al proprio posto, l’arrivo della sovrana e del Principe Carlo. La testimonianza è nel programma della giornata, che prevedeva Kate e William in processione, eventualità che non si è verificata.

È stata soprattutto Meghan ad apparire impacciata in questo frangente: è stata vista lanciare solo timidi segni di saluto e anche Harry è apparso sentirsi fuori posto. Tanto che una volta tra i banchi dell’abbazia di Westminster non si sarebbe stato neppure un caloroso saluto tra i Cambridge e i Sussex. Sull’account Instagram ufficiale di Kate e William, tuttavia, figurano in bella mostra le immagini dei Sussex a raccontare una storia un po’ diversa: quella di una serena giornata con la famiglia riunita.

Da tempo si parla di una possibile frattura tra Harry e William, che si sarebbe inasprita a causa della Megxit. I tabloid hanno inizialmente accusato Kate e Meghan di essere il nodo del contendere, ma poi è emerso come in realtà le due donne si siano adoperate per ricucire i rapporti tra i fratelli.

