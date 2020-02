Kim Kardashian, attacchi di ansia per l'armadio di Kanye West

Kim Kardashian e Kanye West rappresentano una coppia molto felice e unita: tuttavia anche tra loro ci sono dei contrasti. Per gli armadi di casa, ad esempio.

I fan della star dei reality sono a conoscenza della passione per la moda della loro beniamina: su Instagram sono numerose le foto della sua immensa cabina armadio, che lei condivide per offrire consigli di stile o proporre i propri nuovi sexy outfit. Ma come va con gli armadi di Kanye?

Come riporta il Mirror, la coppia apparirà sul nuovo numero di Architectural Digest, per parlare del rinnovamento e del design della propria casa, costata 60 milioni di dollari. Della messa a nuovo si è occupato l’architetto belga Axel Vervoordt.

Durante l’intervista è stato chiesto alla coppia quale fosse la propria stanza preferita. Kim ha suggerito che quella del marito sia la cabina armadio. “ Ha tolto completamente le sbarre - ha spiegato - e c’è un sistema completamente nuovo per piegare e organizzare i vestiti. Mi dà un sacco di ansia, perché poi devi stirare tutto invece di appendere semplicemente gli abiti ”. Kanye è invece completamente soddisfatto delle proprie capacità organizzative: dice che può vedere tutti i suoi abiti in un solo colpo. Al posto delle sbarre sta utilizzando però degli scaffali.

La coppia ha spiegato come la loro bellissima e costosa casa sia però completamente a misura di bambino. I loro quattro figli scorrazzano infatti con gli scooter giocattolo per i lunghissimi corridoi e saltano sui tavolini bassi per cantarci sopra, come se fossero un palcoscenico. “ La nostra visione per la casa è stata costruita intorno alla nostra famiglia ”, ha aggiunto Kim.

Di recente la famiglia Kardashian-West è stata criticata sui social perché in uno scatto pubblicato si vedeva un frigo con solo acqua in bottiglia o poco più. Così Kim ha aperto ai fan le porte delle sue cucine, mostrando come in realtà possieda diversi frigoriferi, con diverse funzioni e un’intera stanza refrigerata per le verdure fresche in grande quantità.

Con l’eccezione dei frigoriferi, la casa della famiglia Kardashian-West però è decisamente minimalista. Le foto pubblicate su Architectural Digest sono state condivise su Instagram. Al minimalismo fa tuttavia eccezione la camera da letto della loro primogenita North, che è una stanza full pink.

