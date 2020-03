Kylie Jenner e Travis Scott di nuovo insieme

Lo scorso ottobre Kylie Jenner e Travis Scott avevano deciso di mettere in pausa la loro relazione, che durava da ormai due anni e dalla quale è nata la figlia Stormi, di appena 2 anni. Secondo alcune voci che circolavano a seguito della rottura, lui avrebbe voluto staccare un po' perché sentiva che la loro storia stesse andando troppo veloce. L’imprenditrice beauty, da parte sua, non sembra sia stata con le mani in mano, tanto che si vociferava che fosse sempre più vicina a Drake, anche se non è ben chiaro se si trattasse solo di una forte e bella amicizia o se ci sia davvero stato qualcosa di tenero fra loro.

Tuttavia, Kylie e Travis erano comunque rimasti in buoni rapporti in questo difficile periodo. La coppia aveva scelto, infatti, di mantenere una relazione amichevole per il bene della figlia Stormi. Ed è per questo motivo che i fan li hanno visti trascorrere insieme la giornata del Ringraziamento e il Natale dello scorso anno. Non solo, un mese fa hanno persino festeggiato come una famiglia unita il secondo compleanno della loro bambina.

Sta di fatto che, qualunque cosa sia successa tra loro, sembra che tra Kylie Jenner e Travis Scott sia tornato nuovamente il sereno. A rendere ufficiale il ritorno di fiamma di Kylie e Travis è il The Sun, che ha condiviso con il suo pubblico le ultime dichiarazioni di una fonte molto vicina alla coppia. Nella giornata di ieri, infatti, una fonte ha rivelato al quotidiano online che Kylie e Travis sono tornati ufficialmente insieme. I due, però, avrebbero scelto di fare le cose con calma. "Per il momento hanno scelto di vivere in case separate e non vogliono fare nulla di troppo pubblico perché, nel caso che le cose vadano nuovamente male, non vogliono annunciare un’altra rottura. L’importante è però che ora stanno insieme. La famiglia di Kylie è entusiasta ma le consiglia di essere cauta e prendersi il giusto tempo per ricucire definitamente il loro rapporto" , queste le indiscrezioni trapelate sul loro conto.

Ci sono però voci contrastanti su come la giovane coppia sia tentando di far funzionare la loro storia, Infatti, stando a quanto rivelato da Tmz, Kylie Jenner e Travis Scotti dormirebbero sotto lo stesso letto, sebbene non avrebbero ancora intenzione di etichettare il loro rapporto. La fonte in questione avrebbe dichiarato: "Kylie e Travis hanno entrambi beneficiato della rottura dell'anno scorso e prendersi un po' di tempo per sé è stato un tocca sana per entrambi visto che sentivano la necessità di avere più spazi personali" .

