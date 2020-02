Kylie Jenner, il rapporto con Drake ha fatto ingelosire Travis Scott?

Come stanno i rapporti tra Kylie Jenner e Travis Scott?

Le indiscrezioni sul rapporto di coppia tra l’imprenditrice e il rapper continuano. Stavolta, però, nella storia c’è un terzo uomo. Si tratta di un altro rapper, Drake, che negli ultimi tempi ha frequentato molto Jenner, lasciando pensare alcuni che i due avessero una relazione. In realtà non c’è nessuna storia, almeno al momento, sebbene il rapporto possa sempre evolvere.

Come riporta il DailyMail, c’è però qualcuno che soffre per quest’amicizia tra Kylie e Drake. Si tratterebbe proprio di Travis Scott, che sarebbe geloso della relazione tra i due, seppur platonica. Una fonte anonima ha rivelato come Travis non fosse entusiasta che l’imprenditrice frequentasse altri uomini dopo la loro rottura. E in particolare non era entusiasta che frequentasse Drake, con il quale si sarebbe potuta riaccendere la fiamma dell’amore - Drake e Kylie hanno avuto una storia in passato. Tanto più che le indiscrezioni parlavano di incontri romantici tra i due, dopo la rottura dell’imprenditrice da Scott. C’è addirittura chi afferma che a breve ci sarà un annuncio relativo alla loro nuova relazione.

Tuttavia, Scott è avvistato in compagnia del clan Kardashian-Jenner nei giorni scorsi. Il rapper, con cui Kylie ha avuto una bambina nel 2018 - la piccola Stormi Webster - è stato avvistato in una limousine per recarsi all’after party degli Oscar, cui hanno preso parte tra gli altri proprio Kylie con la sorella Kim e il cognato Kanye West.

In passato, Kylie e Travis hanno affermato di non gradire un tira e molla genitoriale e pubblico, per cui si sarebbero frequentati in questi mesi nell’interesse della loro figlia. Al momento i due tengono salda la loro amicizia: una fonte ha rivelato che le due celebrità siano felici e trascorrono la maggior parte dei giorni insieme a Stormi, tuttavia è difficile dire se torneranno insieme e soprattutto se accadrà a breve. Si dice che Kylie potrebbe prendere la decisione di tornare con Travis, ma solo se lui deciderà di impegnarsi.

La piccola Stormi ha da poco festeggiato il suo secondo compleanno, con una grande festa a tema insieme ai cuginetti e agli zii. Le foto dell'evento sono state pubblicate sul profilo Instagram di mamma Kylie.

