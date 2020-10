L’appello di Gina Lollobrigida contro le manifestazioni violente in piazza

Con i suoi 93 anni e la sua grande forza Gina Lollobrigida ha deciso di scendere in campo e di parlare con la schiettezza che da sempre la contraddistingue di questo periodo duro che tutti stiamo vivendo, portato dalla pandemia di Covid. Con la memoria torna ai tempi della guerra che lei bambina ha vissuto facendo un paragone con i tempi che stiamo vivendo ora con un nemico che non vediamo, ma che esiste. “ Abbiamo perso tutto durante la guerra - racconta - so cosa significa non avere un lavoro e non poter mangiare. Eravamo disperati ma l’unica cosa che ci ha salvato è essere tutti uniti con un unica missione: ricostruire tutto ”.

Un’esortazione dovuta alla sua lunga esperienza di vita, che l’ha vista povera a combattere contro la fame e farcela con le proprie forze diventando una star orgoglio italiano nel mondo. “S apevamo che ricostruire sarebbe stata una cosa difficile ma non impossibile. Molti hanno perso fiducia nella politica ed è una cosa comprensibile, ma dobbiamo fare ciò che è logico ”.

Il suo pensiero va poi alle lotte di piazze che ora stanno infiammando il nostro Paese e che Gina combatte perché è importante non cedere alla violenza e manifestare pacificamente il proprio disappunto, le proprie problematiche che in questo periodo sono moltissime e spingono sempre più persone a far sentire la propria voce. “ Manifestare è nel nostro diritto, ma facciamolo nel modo giusto e senza violenza. La storia ci ha insegnato che con la non violenza possiamo affrontare e risolvere i problem i”.

Gina racconta poi di chi è in prima linea in questo momento storico che sia in ospedale o nelle piazze, quindi infermiere, forze di polizia e tutti quelli che hanno subito violenza. “S o che le mie parole contano poco, ma chiedo a tutti di ripartire e farlo nel modo giusto per noi e per gli altri ” conclude Gina con il suo sorriso che scalda il cuore di tutti.

Un video inaspettato che mostra tutta la sensibilità di questa grande donna e il suo desiderio di voler aiutare in una situazione molto complicata dall’alto della sua esperienza. Una vita la sua, piena di grandi gioie e soddisfazioni, ma anche di tanti dolori che l’hanno forgiata e le danno ora una forza incredibile.