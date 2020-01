L'indiscrezione: "La Regina paga Meghan per spingerla a divorziare"

I rumor corrono veloci in quel di Londra. Dopo il divorzio di Meghan Markle dalla Corona e dalla famiglia reale, si sono spese pagine e pagine di indiscrezioni sull’argomento. Sì, perché di fatto ha destato grande interesse la scelta da parte degli ex duchi di Sussex di lasciare la City per una vita in solitaria in Canada. Le ragioni? Sono in mano agli esperti. Da settimane tutti sono alla ricerca di un motivo o di una spiegazione per il quale la coppia abbia intrapreso una strada così tortuosa fuori dalle mura di Corte. Molte sono le ipotesi, alcune di queste sono fondante, altre ancora folli e da film di fantascienza. Come l’ultima che è stata riportato dal Globe, tabloid d’assalto, che solitamente è conosciuto per le sue notizie non troppo attendibili. L’indiscrezione che è trapelata in rete, comunque, è una vera e propria bomba e, se fosse confermata, per la Corona si tratterebbe di uno scandalo di proporzioni bibliche.

Meghan Markle dopo il divorzio dalla royal family avrebbe in mente di divorziare anche dal Principe Harry. Entro cinque anni o al massimo tre. A confermarlo è Wyane Dupree, esperta di Corte, che avrebbe spifferato il gossip al tabloid. Ma non è finita qui, perché in questa trama degna di una spy-story, anche la Regina Elisabetta avrebbe un ruolo ben definito. La sovrana, infatti, avrebbe tutte le intenzioni di liberarsi di Meghan Markle e, per questo motivo, sarebbe disposta a sborsare un’ingente somma di danaro pur di finalizzare il divorzio. Se le intuizioni e fatti raccontati dall’esperta risultassero a verità, la rottura con la Corona dei Duchi avrebbe senso, finalmente. Meghan si sarebbe sempre sentita fuori posto all’interno della famiglia e non avrebbe mai immaginato che la sua vita dopo il matrimonio sarebbe stata così complicata. Per questo motivo avrebbe convinto Harry a lasciare la famiglia reale. Tutto questo però non basta.

L’esperta aggiunge che il divorzio dai duchi sarebbe imminente proprio perché Meghan, ora che è libera da regole e impegni di corte, avrebbe l’intenzione di tornare a calcare le passerelle di Hollywood, spezzando di fatto il cuore di Harry. Il rumor sarebbe arrivato alle orecchie di Elisabetta che, adirata, sarebbe disposta a pagare pur di evitare questo ennesimo scandalo. Si tratta di gossip o di pallida verità? Secondo altri voci di corridoio, la sorellastra di Meghan Markle confermerebbe i rumor delle ultime ore, affermando che Meghan non era per nulla convinta di sposare Harry e di diventare una duchessa.