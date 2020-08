L'indiscrezione a sorpresa: "La regina Elisabetta vuole lasciare il trono per stare vicino a Filippo"

La regina Elisabetta starebbe pensando di fare un passo indietro dai gravosi impegni reali e, forse, persino abdicare in favore del suo (eterno) erede al trono, il principe Carlo. Non è la prima volta che i tabloid inglesi e internazionali ventilano questa notizia, lasciando un velo di mistero sulle reali intenzioni di Sua Maestà e sul futuro della monarchia inglese. Sembra che la regina Elisabetta abbia sempre considerato la possibilità dell’abdicazione come una sorta di tradimento nei confronti del popolo, a cui ha giurato fedeltà per tutta la vita nel giorno dell’incoronazione con queste parole: “Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese”.

Ora, però, una ragione imprescindibile avrebbe, almeno in parte, modificato la volontà della sovrana. La salute piuttosto malferma del principe Filippo, il quale sentirebbe l’ineluttabilità del tempo che passa e che potrebbe esaurirsi presto. Una fonte anonima ha raccontato a Closer Weekly che la regina Elisabetta sarebbe pronta ad abbandonare il trono per trascorrere i giorni che le rimangono con Filippo. L’insider ha spiegato che il duca di Edimburgo avrebbe iniziato a pensare alla fine e al desiderio di avere la famiglia vicina poiché “non ha la stessa energia” di prima, si sentirebbe più fragile e avvertirebbe la necessità di “prendersi cura di se stesso” ora più che mai. La fonte ha precisato che Filippo “sa di avere i giorni contati e sta cercando di passare la maggior parte del tempo che gli rimane con la regina”.

La regina Elisabetta sarebbe piuttosto preoccupata per lo stato di salute del marito e una parte dei suoi timori deriverebbero dalla pandemia che l’ha costretta, dallo scorso marzo, a rinunciare a gran parte degli eventi pubblici e dei doveri reali (gli appuntamenti rispettati sono stati tutti virtuali). L’insider ha chiarito: “Si sta avvicinando la fine del regno della regina e lei sta pianificando di cedere la corona a Carlo il prima possibile” e ha sottolineato: “Carlo si è già assunto molte delle responsabilità della regina e da quando ha sposato Camilla è diventato molto più sicuro di sé. Ha una donna forte al suo fianco che lo ha aiutato a diventare più spigliato”. Del resto il principe Carlo si prepara da una vita al compito che lo aspetta ed è stato lui il primo membro senior della royal family a svolgere il primo impegno ufficiale “dal vivo” della monarchia dopo la quarantena.

Lo scorso giugno, infatti, l’erede al trono e sua moglie hanno visitato il Glouchestshire Royal Hospital, in prima linea nella lotta contro la pandemia. Il passaggio di testimone, anzi di corona tra la regina Elisabetta e suo figlio, potrebbe realizzarsi in due modi: l’abdicazione tanto detestata dalla monarca oppure una semplice reggenza. In quest’ultimo caso Sua Maestà potrebbe far valere il Regency Act del 1728 (aggiornato nel 1953). La legge prevede che in caso di impedimento (per esempio una malattia), al sovrano si affianchi un reggente a cui vengono delegate tutte le mansioni regali, senza l’ufficialità dell’incoronazione. Nel documentario di Channel 5 “The Queen and Charles. Mother and Son” la biografa reale Angela Levin si dice certa che la regina Elisabetta userà questo espediente per ritirarsi con stile.

Decisamente più scettico e tranchant si è mostrato, lo scorso giugno, il biografo Andrew Morton, il quale ha dichiarato senza mezzi termini: “Il regno di Elisabetta II è finito” perché il coronavirus “non scomparirà in pochi mesi” , dunque la regina Elisabetta, data l’età, non potrà riprendere la sua quotidianità a Buckingham Palace. Morton ha poi chiosato: “È la brutale verità, sarebbe troppo rischioso”. In questo momento così incerto per tutti qualunque previsione potrebbe essere azzardata. L’insider che ha rivelato la presunta volontà di Elisabetta II di fare un passo indietro ha anche confessato che la sovrana si troverebbe in quella fase dell’esistenza in cui si fanno dei bilanci, si ripensa al passato con nostalgia, ma anche con uno spirito di autocritica, analizzando gli errori fatti. Pare che la regina Elisabetta abbia un unico rimorso, essere stata troppo “rigida” con sua sorella, la principessa Margaret e, per questo, vorrebbe “tornare indietro nel tempo” e cambiare le cose.

Un privilegio che, purtroppo, non è concesso a nessun essere umano, ma ciò non significa che Sua Maestà stia sprofondando nella malinconia, al contrario. Forse il periodo forzato di pausa e di riflessione potrebbe persino renderla ancora più forte in modo da proseguire il suo dovere di regina fino all’ultimo.