L'indiscrezione: "La regina ha minato l’equilibrio di Meghan Markle"

Spunta un nuovo retroscena nella storia del principe Harry e Meghan Markle, che ormai somiglia sempre più a un feuilleton contemporaneo con tanto di protagonista che attraversa varie peripezie per conquistare la felicità (e l’indipendenza economica). Lo scorso ottobre, durante il royal tour in Africa, i duchi di Sussex diffusero un comunicato stampa con cui annunciavano di voler far causa al gruppo editoriale britannico Associated Newspapers. Il principe Harry, stanco delle critiche e degli attacchi a sfondo razzista rivolti a Meghan Markle, prese una decisione che non ha precedenti nella storia reale inglese. In particolare i Sussex dichiararono guerra al Mail On Sunday e il Mail Online per i loro frequenti e fin troppo espliciti attacchi.

Ricorderete che il comunicato stampa si concludeva paragonando la situazione di Meghan a quella di Lady Diana. Il duca di Sussex, infatti, scrisse: “La mia paura più grande è che la storia si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che ami arriva a non essere trattato più neanche come una persona. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie diventare vittima dello stesso meccanismo”. Quello fu il periodo dell’ormai celebre frase della duchessa, “esisto, ma non vivo” , dei tentativi per arginare i pettegolezzi e trovare un modo per convivere con le pressioni dei tabloid. A quanto pare il principe Harry e Meghan Markle non sarebbero riusciti nell’impresa.

Dalla ferma volontà di liberarsi dei doveri e delle luci dei riflettori costantemente puntate addosso sarebbe scaturita la Megxit (anche se, a dire il vero, i duchi non sono ancora riusciti a smarcarsi dai paparazzi). Harry e Meghan, ma soprattutto quest’ultima, si sarebbero sentiti prigionieri del protocollo, dei commenti al vetriolo espressi da alcuni giornali e non solo. Vi sarebbe anche un altro motivo che li avrebbe spinti a partire il più in fretta possibile. Il più lontano possibile. La BBC ha riportato il contenuto dei documenti depositati in tribunale per la causa contro i suddetti tabloid, affermando che Meghan Markle si sarebbe sentita “non protetta dalla royal family mentre era incinta e molto provata dal punto di vista del benessere emotivo e mentale”. Una versione dei fatti triste e sconvolgente, soprattutto perché la duchessa si sarebbe trovata sola contro tutti proprio in un momento delicato come quello della gravidanza.

È possibile che il principe Harry abbia tremato di fronte all’eventualità di rivivere con la moglie ciò che aveva già passato con la madre. Per questo avrebbe preferito lasciarsi dietro le spalle la vita da royal. Come riporta Cosmopolitan, gli amici di Harry e Meghan si sarebbero preoccupati per l’equilibrio fisico e psicologico della duchessa, poiché “non l’avevano mai vista in quello stato. Erano giustamente preoccupati per il suo benessere, soprattutto perché era incinta, non protetta dalle Istituzioni e le era stato proibito di difendersi”. Quest’ultimo punto è molto importante e sarebbe uno dei nodi dell’intera faccenda oltre al presunto abbandono da parte della Corona. Meghan Markle avrebbe voluto difendersi, ma non le sarebbe stato permesso. I membri della famiglia reale non potrebbero ribattere ai pettegolezzi, poiché sarebbe come “desacralizzare” l’istituzione a cui appartengono. In parole povere, non dovrebbero “abbassarsi a certi livelli”, come si dice, ma mantenere sempre e comunque dignità e compostezza. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi.