L’indiscrezione: "La royal family è delusa da Harry e Meghan"

L’uscita di scena di Harry e Meghan dalla corte inglese e dai loro ruoli di membri senior dei Windsor è tutt’altro che facile e silenziosa. Nelle settimane successive all’annuncio dei Sussex di volersi ritirare dalla vita royal per crearsi un futuro libero ed economicamente indipendente si sono susseguite polemiche che hanno reso una situazione già difficile ancora più gravosa. Le ultime indiscrezioni in ordine di tempo ce le riporta L'Express e racconterebbero di una royal family indignata e molto delusa dal comportamento dei duchi.

A quanto pare la regina Elisabetta, il principe William e il resto del casato non avrebbero affatto gradito la decisione di Harry e Meghan di trasferirsi a Los Angeles invece di tornare a Frogmore Cottage in un momento storico così grave e destabilizzante come quello che stiamo vivendo. Il royal editor del Sun Dan Wootton ha dichiarato: “Posso dirvi che, all’interno della royal family vi è un serio disappunto per quel che riguarda la decisione di Harry e Meghan di volare alla volta di Los Angeles dal Canada, piuttosto che tornare a Frogmore Cottage a Windsor almeno durante il periodo di crisi”.

La coppia sarebbe partita proprio nei giorni in cui il principe Carlo ha scoperto di essere stato contagiato dal coronavirus. I Windsor si aspettavano di avere vicino Harry e Meghan, di vederli arrivare a Londra il prima possibile per essere tutti uniti di fronte alla minaccia della malattia. Invece nulla di tutto questo è accaduto. Harry e Meghan avrebbero considerato la carriera a Hollywood una priorità rispetto alla famiglia, almeno secondo i tabloid. A proposito di Frogmore Cottage Wootton ha proseguito: “Ricordiamo che è una dimora perfettamente funzionale e lussuosa per la cui ristrutturazione abbiamo speso milioni” e ha rincarato la dose, sostenendo che Harry e Meghan “dovevano trovarsi lì, a due passi dalla regina e dal principe Filippo che sono in quarantena al Castello di Windsor”.

Il reporter ha poi rivelato: “Penso sia stato particolarmente sconvolgente per i membri della royal family il fatto che Harry e Meghan non siano tornati nel Regno Unito dopo che il principe Carlo è stato colpito dal COVID-19. Ciò ha messo molta pressione al principe William e a Kate, perché adesso gli altri membri della royal family sono fuori gioco”. In effetti la sovrana e il marito sono bloccati a Windsor, il principe Carlo è a Balmoral e, sebbene abbia superato il periodo di isolamento e le sue condizioni di salute siano migliorate, è meglio non abbassare la guardia. Il principe Andrea è fuori combattimento da mesi a causa dello scandalo Epstein. Dunque rimangono solo il principe William e Kate, ma le responsabilità sono troppe perché possano farcela da soli per un lungo periodo. Wootton ha spiegato che in questa “combinazione di eventi Harry e Meghan sarebbero stati di aiuto”.

L’assenza dei Sussex sarebbe diventata un nuovo motivo di rammarico per i Windsor. L’atteggiamento della coppia, la loro lontananza potrebbe scavare un solco ancora più profondo nei rapporti tra William e Harry, ma anche tra quest’ultimo e il resto della famiglia. A tal proposito c’è anche un’altra indiscrezione, stavolta riportata dal Daily Mail. Sembra che Meghan Markle abbia proibito al principe di far visita al padre malato. Secondo un insider la duchessa avrebbe paura del contagio e non reputerebbe appropriato tornare a palazzo proprio ora. La fonte sostiene che la coppia sia frustrata da questa situazione e che Harry continuerebbe a tenersi in contatto con il principe Carlo.

Si tratta di una condizione molto intricata, complicata da vivere e da valutare anche per i diretti interessati. Di sicuro Harry e Meghan temono per la salute del piccolo Archie, ma se avessero scelto di trascorrere la quarantena a Frogmore Cottage, sarebbero state prese le massime precauzioni per la loro salute. Tutti i membri della royal family sono isolati tra di loro, eppure sono rimasti nel Regno, più compatti che mai nonostante la lontananza, paradossalmente vicini a dispetto delle distanze. Per Harry, invece, il rischio di un rimpianto futuro è una possibilità concreta.