Le lacrime di Kledi: "Mio figlio ha rischiato di morire"

Per Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte non è stato facile raccontare la storia vissuta negli ultimi mesi. Ma la coppia ha deciso di condividerla pubblicamente - prima sui social network e poi un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin - per lanciare un messaggio di speranza. " La vita ti mette di fronte a degli ostacoli imprevisti che si possono e si devono affrontare ", ha detto il ballerino, ex volto storico di Amici, raccontando dell'infezione al cervello, che ha colpito suo figlio Gabriel a pochi giorni dalla nascita.

Ospite di Verissimo insieme alla moglie Charlotte Lazzari, Kledi Kadiu ha ripercorso i drammatici giorni vissuti dalla scoperta della malattia del bambino al ricovero in terapia intensiva, fino al percorso di riabilitazione, che il piccolo sta portando avanti da quando è tornato a casa. Il dramma si è consumato a settembre, quando Gabriel aveva solo tredici giorni di vita. " In piena notte noto qualcosa di strano - ha raccontato la moglie di Kledi - il giorno dopo è successo di nuovo e abbiamo deciso di portarlo al pronto soccorso". Con la febbre e i sintomi di crisi epilettiche, il piccolo è stato mandato in codice rosso nella pediatria dell'ospedale di Rimini. "C'erano tante persone su di lui, non c'era tempo. Mi sono vista strappare mio figlio dal petto e non sapevo cosa stesse succedendo. Mi sentivo impotente ", ha raccontato ancora Charlotte.

La diagnosi, meningoencefalite cioè un'infezione del sistema nervoso centrale dovuta a un virus, è arrivata come un pugno nello stomaco per Kledi e la sua compagna, che hanno visto loro figlio finire in terapia intensiva, dove è rimasto per oltre quaranta giorni. Un periodo " tosto " - che la coppia ha definito "montagne russe " - fatto di analisi, cambi improvvisi di terapie, miglioramenti e brutte ricadute. Mentre Kledi ha confessato di avere provato un momento di sconforto e smarrimento, la moglie ha avuto la forza di reagire: " Non ho avuto tempo di pensare perché a noi, come mai. Ho reagito e ho pensato al piccolo. Lui ha rischiato la vita. Quando ce lo hanno detto, giorni dopo, mi sono sentita la persona più fortunata del mondo ad averlo ancora ".

Charlotte e Kledi hanno definito il figlio " un piccolo samurai, un eroe " per la sua voglia di vivere. In qualche modo è stato lui, con la sua ripresa, a dare coraggio ai suoi genitori. " È stato lui a darci la forza di andare avanti ", ha confessato il ballerino di Amici, raccontando ancora: " L'inizio è stato il momento più difficile, ti rendi conto che cambiano le priorità della vita, completamente". Gabriel, che ora ha quasi sette mesi, è in netta ripresa. L'infezione è guarita ma le conseguenze si vedranno solo nel lungo periodo. "Ogni giorno fa piccoli passi che sono una vittoria. Ci sorprende", ha detto a Verissimo Kledi, mentre la compagna ha chiarito: "Sarà lui a dirci quali saranno i suoi punti di forza e quali le sue fragilità. Ogni suo micro progresso è una gioia. Sta crescendo con i suoi tempi, ha affrontato una cosa difficilissima e cercherà di recuperare quello che questo imprevisto gli ha tolto ".