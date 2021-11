Prima le lacrime poi la lite: Marcello lascia Uomini e donne

" Non faccio fermare nessuno per il semplice fatto che non mi fermo più io ". Le parole pronunciate da Marcello Messina nell'ultima puntata di Uomini e donne hanno spiazzato il pubblico e i presenti in studio. L'addio di uno dei cavalieri più popolari del momento è arrivato come un fulmine a ciel sereno, lasciando attoniti Maria De Filippi e i due opinionisti, Tina e Gianni, increduli della scelta di Marcello.

Marcello Messina è approdato negli studi di Uomini e donne per corteggiare Ida Platano solo due mesi fa. In poche settimane di partecipazione al programma, però, l'uomo è riuscito a catturare l'interesse di molte corteggiatrici, che nelle ultime puntate sono arrivate in studio per corteggiarlo. Dopo l'ultima frequentazione finita male - con l'immobiliarista sarda Jessica - il cavaliere ha deciso di dire addio al programma di Maria De Filippi.

Prima di congedarsi, Marcello ha voluto motivare il suo addio. L'uomo ha spiegato di avere visto le registrazioni della trasmissione e di essersi pentito di essere caduto nelle provocazione di qualcuno. Chiaro il riferimento agli attacchi di Armando, che fin dal suo arrivo a Uomini e donne non ha perso occasione di screditarlo. " Non faccio la vittima - ha chiarito Marcello Messina - sono uno che ride tanto ma qua l'ho fatto molto meno. Sono venuto a Uomini e donne che avevo l'autostima sotto le scarpe e adesso non è che mi sento meglio. In questo contesto non riesco a fare vedere realmente cosa sono ".

Nel parlare di sentimenti, però, Marcello è crollato, dando libero sfogo alle lacrime. Dopo una breve pausa segnata dalla commozione, ha ripreso: " Non mi sento debole perché mi commuovo. Non è arrivato quello che mi aspettavo da qua dentro anche se sono passati solo due mesi. Non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti". Le sue parole hanno scatenato la dura reazione di Armando, che lo ha definito ancora una volta falso, tornando a parlare di una fantomatica fidanzata, che Messina avrebbe fuori dal programma. La discussione si è infiammata e Marcello si è scusato con Maria: "Non sono venuto qua per discutere con chi ho dietro, ma per parlare con chi ho davanti. Ma nelle ultime settimane non l'ho fatto e chiedo scusa ".

Armando ha continuato nel suo attacco, accusando Marcello e rivendicando di essere in possesso di foto compromettenti del cavaliere, risalenti all'estate scorsa. I due sono così arrivati alla resa finale e solo nel finale di puntata (che andrà in onda il 25 novembre) si capirà da che parte sta la verità.