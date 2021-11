"Gemma non è in studio perché positiva": giallo a Uomini e donne

La notizia sulla positività al Covid di Gemma Galgani non è ancora stata confermata, ma le indiscrezioni che arrivano direttamente dagli studi di Uomini e Donne sarebbero attendibili. Sabato scorso la dama torinese avrebbe dovuto prendere parte alle registrazioni delle nuove puntate del dating show - che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi giorni - ma non si sarebbe presentata negli studi di Cinecittà.

Lo spoiler arriva direttamente dal sito Newsued.com, che periodicamente riporta le anticipazioni sulle registrazioni che vengono effettuate nel fine settimana. E proprio dall'ultima sarebbe uscita la notizia riportata sinteticamente sul portale: " Gemma Galgani assente dallo studio perché ha preso il Covid e quindi era in collegamento con lo studio ". La 71enne torinese, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over per i suoi amori tormentati e per le litigate con l'opinionista Tina Cipollari, sarebbe risultata positiva al coronavirus in seguito a un tampone. Ma le sue condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione grazie anche al vaccino a cui si era sottoposta mesi fa.

" Fatelo per il vostro bene e per il bene altrui! #vaccino ", aveva scritto Gemma Galgani sulla sua pagina Instragram lo scorso 23 maggio. In quell'occasione la dama di Torino aveva annunciato ai suoi follower di essersi sottoposta alla prima vaccinazione per difendersi dal virus. Proprio grazie al vaccino, la 71enne avrebbe manifestato una lieve sintomatologia una volta contagiata.

Secondo quanto riportato dai siti legati alla trasmissione di Maria De Filippi, infatti, Gemma Galgani starebbe bene e non avrebbe manifestato sintomi gravi legati al Covid. Questo le avrebbe consentito di rimanere nella sua abitazione in attesa del regolare decorso della malattia e della conseguente negativizzazione. Da casa la dama si sarebbe collegata, però, con lo studio di Uomini e donne per partecipare, seppure a distanza, alle registrazioni delle nuove puntate, che vedranno ancora protagonisti Ida Platano e Diego Tavani. Sui social network, in particolare Facebook dove la donna è più attiva, Gemma Galgani non ha ancora dato sue notizie. Ma vista la preoccupazione dei fan, che la seguono da anni in trasmissione, è sicuro che lo farà quanto prima.