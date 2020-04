Dalla compagna di Ronaldo a quella di Messi: così le wag si mantengono in forma

La pandemia da coronavirus ha costretto tutti in casa, anche i calciatori con le rispettive mogli e fidanzate: le cosiddette wag. In questo lungo periodo di quarantena forzato i giocatori hanno continuato a tenersi in forma in vista dell'eventuale ripresa dei campionati che pare potrebbero iniziare tra il 9 maggio con la Bundesliga ad inaugurare il "nuovo inizio", con Serie A, Ligue 1, Liga e Premier League che potrebbero prendere il via tra fine maggio e metà giugno.

In tutto questo anche la maggior parte delle wag hanno voluto tenere il passo dei compagni e hanno seguito degli allenamenti molto rigidi per tenersi in forma perché impossibilitate, come tutti, ad andare in palestra. L'allenamento "fai da te", dunque, è divenuto un must giornaliero con diverse fidanzate e mogli dei calciatori che hanno postato video e foto su Instagram intente a mostrare le loro dure sessioni di training giornaliero.

Georgina Rodriguez, ad esempio, è solita allenarsi anche durante l'anno sia in solitaria che insieme al fidanzato CR7. Il legame si è rafforzato ulteriormente in questo periodo di quarantena con i due che si sono allenati nella loro residenza di Madeira fianco a fianco in maniera ancora più assidua. La modella spagnola e il fuoriclasse portoghese si trovano ancora in Portogallo ma una volta tornati in Italia torneranno ad allenarsi anche nella loro lussuosa residenza torinese.

Non solo Georgina e Cristiano, dato che anche Antonella Roccuzzo, lady Messi, ha deciso di cimentarsi in alcuni allenamenti casalinghi condivisi con i suoi oltre 12,4 milioni di follower che non stanno perdendo tempo per commentare le sue tante foto e video sexy in questo periodo di isolamento forzato. Anche un'altra argentina sta spopolando sui social network: Agustina Gandolfo, lady Lautaro Martinez, che nel suo attico di Milano si sta tenendo in forma smagliante insieme alla punta di diamante dell'Inter di Antonio Conte.

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, si trova a Roma mentre la sua Desiree Cordero si trova in Spagna. I due sono separati fisicamente ma non mentalmente dato che sono continui i messaggi d'amore tra i due con la spagnola che ha messo a tacere le voci circa una presunta crisi. Anche Giulia Amodio, lady Sensi, si sta tenendo in forma con il talentuoso centrocampista nerazzurro con allenamenti ad hoc. Infine, anche Pilar Rubio, sexy moglie e giornalista spagnola compagna del difensore del Real Madrid Sergio Ramos, si sta allenando anche in stato avanzato di gravidanza con i suoi seguaci letteralmente in delirio per la sua forma fisica strepitosa.



